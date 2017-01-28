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МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Веселые приключения

МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Веселые приключения

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 04.02.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
48 мин
  

Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

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