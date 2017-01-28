МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Веселые приключения
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 04.02.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
48 мин
Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
Сегодня
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25
|ДКЖкино
Завтра
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:50
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
Завтра
|ДКЖкино
|
11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45