МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Веселые приключения

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 04.02.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 48 мин

Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».