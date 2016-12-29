Монстр-траки
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 05.01.2017
Режиссер:
Крис Уэдж
Актеры:
Лукас Тилл, Джейн Леви, Роб Лоу, Эми Райан, Барри Пеппер, Томас Леннон, Фрэнк Уэйли, Дэнни Гловер, Холт МакКэллани, Чела Хорсдэл
Жанр:
экшен, комедия
Продолжительноcть:
104 мин
Бюджет:
$125 000 000
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
10 января, вторник
|10:10
|Киносити