Лесси — лохматый детектив
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Ханно Ольдердиссен
Актеры:
Катарина Шюттлер, Деннис Моен, Юстус фон Донаньи, Аннетт Фрир, Майке Юттендонк, Нико Маришка, Присцилла Уиттман, Беньямино Броги, Анна Лусия Гуалано, Марайле Блендль, Кармела Шако
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
91 минута
Наступают долгожданные каникулы! Но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря — вскоре Пиппа пропадает! Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.
Сегодня
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, понедельник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, среда
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
16:35
18:40
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:00
23 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:00
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:00
25 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
17:00
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