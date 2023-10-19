Лесси — лохматый детектив

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Ханно Ольдердиссен

Актеры: Катарина Шюттлер, Деннис Моен, Юстус фон Донаньи, Аннетт Фрир, Майке Юттендонк, Нико Маришка, Присцилла Уиттман, Беньямино Броги, Анна Лусия Гуалано, Марайле Блендль, Кармела Шако

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 91 минута

Наступают долгожданные каникулы! Но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря — вскоре Пиппа пропадает! Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.