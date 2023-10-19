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Лесси — лохматый детектив

Лесси — лохматый детектив

Премьера:
19.10.2023
 
Режиссер:
Ханно Ольдердиссен
  
Актеры:
Катарина Шюттлер, Деннис Моен, Юстус фон Донаньи, Аннетт Фрир, Майке Юттендонк, Нико Маришка, Присцилла Уиттман, Беньямино Броги, Анна Лусия Гуалано, Марайле Блендль, Кармела Шако
  
Жанр:
Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Наступают долгожданные каникулы! Но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря — вскоре Пиппа пропадает! Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.

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