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Крецул

Крецул

Премьера:
14.12.2023
 
Режиссер:
Александра Лихачева
  
Актеры:
Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский, Ион Мокану, Анжела Чобану, Андрей Порубин, Максим Болдырев, Диана Лысая
  
Жанр:
Биография, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
105 минут
  

Кишинев, 1997 год. Олег Крецул, чемпион Европы по дзюдо, только что вернулся с первых Олимпийских игр. Играет свадьбу и через три дня садится за руль и разбивается. Его молодая жена погибает. Олег выживает, но остается слепым. Без спорта, заработка, потеряв себя. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуть смыслы, спорт, победы, буквально подставив ему свое плечо. Эта, основанная на реальных событиях история о дружбе, неотступничестве и человеческой любви. О том, что одна из главных побед — обрести друга.

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