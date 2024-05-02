Красные ленты
Премьера:
09.05.2024
Режиссер:
Дмитрий Белосохов
Актеры:
Мирослава Смирнова, Роман Комаров, Денис Мамаев, Анастасия Жилонова, Игорь Иванов, Наталья Саломатина, Алена Кишенько
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
62 минуты
Возрастные ограничения:
6+
1944 год, Артек, девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предрекая неминуемое поражение фашистам.
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