Красные ленты

Премьера: 09.05.2024

Режиссер: Дмитрий Белосохов

Актеры: Мирослава Смирнова, Роман Комаров, Денис Мамаев, Анастасия Жилонова, Игорь Иванов, Наталья Саломатина, Алена Кишенько

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 62 минуты

Возрастные ограничения: 6+

1944 год, Артек, девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предрекая неминуемое поражение фашистам.