Кот и пес
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Рем Кериси
Актеры:
Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс, Инес Рег, Оскар Деганье, Мартин Дански, Жан-Филипп Коте
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
80 минут
Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.
Сегодня
Завтра
2 марта, суббота
3 марта, воскресенье
4 марта, понедельник
|
10:20
|Синема Стар
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Стар
|
20:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
5 марта, вторник
|
10:20
|Синема Стар
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Стар
|
20:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
6 марта, среда
|
10:20
|Синема Стар
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:10
|Синема Стар
|
20:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:20
17:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Люксор Тула
|
11:00
14:50
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:20
17:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Люксор Тула
|
11:00
14:50
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
2 марта, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Люксор Тула
|
11:00
14:50
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
3 марта, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Люксор Тула
|
11:00
14:50
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:05
|Синема Стар
|
10:20
15:10
4 марта, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
5 марта, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
6 марта, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:55
20:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:10
|Синема Стар
|
10:20
15:10
27 февраля - 6 марта
19 августа - 3 марта 2023
28 февраля - 6 марта
18 февраля - 6 марта
11 мая - 6 марта 2023
22 февраля - 6 марта