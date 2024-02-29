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Кот и пес

Кот и пес

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Рем Кериси
  
Актеры:
Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс, Инес Рег, Оскар Деганье, Мартин Дански, Жан-Филипп Коте
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
80 минут
  

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Сегодня
10:20
Синема Стар
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
15:10
Синема Стар
17:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
10:20
Синема Стар
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
15:10
Синема Стар
17:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
2 марта, суббота
10:20
Синема Стар
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
15:10
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
3 марта, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Синема Стар
11:00
Люксор Тула
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:50
Люксор Тула
15:10
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
4 марта, понедельник
10:20
Синема Стар
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
5 марта, вторник
10:20
Синема Стар
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
20:20
Кинотеатр (Суворов)
21:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
6 марта, среда
10:20
Синема Стар
10:35
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13:55
Кинотеатр (Суворов)
14:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
20:20
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21:00
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0
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27 февраля - 6 марта
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19 августа - 3 марта 2023
Люксор Тула
В Арктику
28 февраля - 6 марта
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Детектив Табо
18 февраля - 6 марта
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Басня
11 мая - 6 марта 2023
Алмаз Синема
Сезон охоты: Суперкоманда
22 февраля - 6 марта
Кинотеатр (Суворов)
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