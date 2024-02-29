Премьера: 29.02.2024

Режиссер: Рем Кериси

Актеры: Филипп Лашо, Рем Кериси, Франк Дюбоск, Шон Байчу, Артюс, Инес Рег, Оскар Деганье, Мартин Дански, Жан-Филипп Коте

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 80 минут

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.