Кодекс Готти

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Кевин Коннолли

Актеры: Джон Траволта, Келли Престон, Прюитт Тэйлор Винс, Стейси Кич, Крис Малки, Спенсер Лофранко, Элла Блю Траволта, Лидия Халл, Эшли Кусато, Уильям ДеМео

Жанр: биографический, боевик

Продолжительноcть: 110 мин

Бюджет: $10 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,54

Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века Джоне Готти, который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино.