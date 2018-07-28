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Кодекс Готти

Кодекс Готти

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Кевин Коннолли
  
Актеры:
Джон Траволта, Келли Престон, Прюитт Тэйлор Винс, Стейси Кич, Крис Малки, Спенсер Лофранко, Элла Блю Траволта, Лидия Халл, Эшли Кусато, Уильям ДеМео
  
Жанр:
биографический, боевик
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Бюджет:
$10 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,54
          
 

Гангстерская история об одном из самых известных мафиози ХХ века Джоне Готти, который с помощью яркого стиля, личного обаяния и тотальной жестокости прошел путь до вершин преступного мира и возглавил могущественную семью Гамбино.

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