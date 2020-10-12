Игры судьбы

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 15.10.2020

Режиссер: Майкл Аппендаль

Актеры: Аарон Пол, Лена Олин, Том Беренджер, Селия Уэстон, Майкл Уэстон, Шеннон Лучио, Пол Уолтер Хаузер, Уэйн Дэвид Паркер, Майкл Эллисон, Том Сайзмор

Жанр: драма

Продолжительноcть: 100 мин

У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.