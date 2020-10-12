Игры судьбы
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 15.10.2020
Режиссер:
Майкл Аппендаль
Актеры:
Аарон Пол, Лена Олин, Том Беренджер, Селия Уэстон, Майкл Уэстон, Шеннон Лучио, Пол Уолтер Хаузер, Уэйн Дэвид Паркер, Майкл Эллисон, Том Сайзмор
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
100 мин
У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.
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5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽