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Игры судьбы

Игры судьбы

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.10.2020
 
Режиссер:
Майкл Аппендаль
  
Актеры:
Аарон Пол, Лена Олин, Том Беренджер, Селия Уэстон, Майкл Уэстон, Шеннон Лучио, Пол Уолтер Хаузер, Уэйн Дэвид Паркер, Майкл Эллисон, Том Сайзмор
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.

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Касса
Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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