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Гардемарины 1787. Мир

Гардемарины 1787. Мир

Премьера:
05.10.2023
 
Режиссер:
Светлана Дружинина
  
Актеры:
Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Андрей Лаптев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Никита Пресняков, Агния Дитковските, Федор Гамалея, Анна Семенович, Александр Лазарев-мл., Аглая Шиловская, Всеволод Шиловский, Артем Михалков, Даниил Зайцев, Ника Здорик, Эвклид Кюрдзидис, Дин Махаматдинов, Александр Панкратов-Черный, Анастасия Макеева, Антон Колесников, Андрей Нестеренко, Игорь Чернявый, Кирилл Гончаров, Вадим Пироженко
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
123 минуты
  

Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз… В подковерной борьбе использованы все приемы — от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение, — Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам… Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра.

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