Форсаж в Паттайе
Премьера:
29.02.2024
Режиссер:
Нонзи Нимибутр
Актеры:
Джираю Ла-Онгмани, Ничари Чокпрачакчат, Ананда Эверингем, Чалида Гилберт, Натпонгпон Судди, Гай Ратчанонт Супракоб, Саранью Прачанкит
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
76 минут
Гонщик Кла и его сестра Фун, боец ММА, оказываются в эпицентре криминальной истории с наркокартелем. Теперь им придется применить все свои навыки, чтобы остаться в живых.
Сегодня
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22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
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22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
Завтра
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22:20
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