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Форсаж в Паттайе

Форсаж в Паттайе

Премьера:
29.02.2024
 
Режиссер:
Нонзи Нимибутр
  
Актеры:
Джираю Ла-Онгмани, Ничари Чокпрачакчат, Ананда Эверингем, Чалида Гилберт, Натпонгпон Судди, Гай Ратчанонт Супракоб, Саранью Прачанкит
  
Жанр:
Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
76 минут
  

Гонщик Кла и его сестра Фун, боец ММА, оказываются в эпицентре криминальной истории с наркокартелем. Теперь им придется применить все свои навыки, чтобы остаться в живых.

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