Форсаж в Паттайе

Премьера: 29.02.2024

Режиссер: Нонзи Нимибутр

Актеры: Джираю Ла-Онгмани, Ничари Чокпрачакчат, Ананда Эверингем, Чалида Гилберт, Натпонгпон Судди, Гай Ратчанонт Супракоб, Саранью Прачанкит

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 76 минут

Гонщик Кла и его сестра Фун, боец ММА, оказываются в эпицентре криминальной истории с наркокартелем. Теперь им придется применить все свои навыки, чтобы остаться в живых.