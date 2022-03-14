Флирт с дьяволом
Страна:
США, 2022
Премьера:
в РФ 17.03.2022
Режиссер:
Луис Прието
Актеры:
Джон Малкович, Камерон Монахэн, Лилли Круг, Саша Лусс, Фрэнк Грилло, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
92 мин
Сбор в мире:
$65 343,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,31
Верите ли вы в судьбу? Если да — то напрасно, ведь случайные встречи редко бывают таковыми. Знакомство одинокого миллионера Криса с молодой красавицей в супермаркете оказывается хорошо спланированной операцией. За милой и обаятельной внешностью девушки по имени Скай скрывается социопат, жаждущий наживы. Она не остановится ни перед чем и устроит настоящую резню в особняке Криса. Ему придется противостоять ей, чтобы спасти не только накопленные тяжким трудом богатства, но и всех своих близких. Когда маски сняты, начинается жестокая схватка, где каждый проявит свою истинную сущность.
Сегодня
|19:00
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
19:00
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽