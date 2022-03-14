Флирт с дьяволом

Страна: США, 2022

Премьера: в РФ 17.03.2022

Режиссер: Луис Прието

Актеры: Джон Малкович, Камерон Монахэн, Лилли Круг, Саша Лусс, Фрэнк Грилло, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 92 мин

Сбор в мире: $65 343,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,31

Верите ли вы в судьбу? Если да — то напрасно, ведь случайные встречи редко бывают таковыми. Знакомство одинокого миллионера Криса с молодой красавицей в супермаркете оказывается хорошо спланированной операцией. За милой и обаятельной внешностью девушки по имени Скай скрывается социопат, жаждущий наживы. Она не остановится ни перед чем и устроит настоящую резню в особняке Криса. Ему придется противостоять ей, чтобы спасти не только накопленные тяжким трудом богатства, но и всех своих близких. Когда маски сняты, начинается жестокая схватка, где каждый проявит свою истинную сущность.