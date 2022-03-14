афиша
афиша
Регистрация
Флирт с дьяволом

Флирт с дьяволом

Страна:
США, 2022
 
Премьера:
в РФ 17.03.2022
 
Режиссер:
Луис Прието
  
Актеры:
Джон Малкович, Камерон Монахэн, Лилли Круг, Саша Лусс, Фрэнк Грилло, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Сбор в мире:
$65 343,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,31
          
 

Верите ли вы в судьбу? Если да — то напрасно, ведь случайные встречи редко бывают таковыми. Знакомство одинокого миллионера Криса с молодой красавицей в супермаркете оказывается хорошо спланированной операцией. За милой и обаятельной внешностью девушки по имени Скай скрывается социопат, жаждущий наживы. Она не остановится ни перед чем и устроит настоящую резню в особняке Криса. Ему придется противостоять ей, чтобы спасти не только накопленные тяжким трудом богатства, но и всех своих близких. Когда маски сняты, начинается жестокая схватка, где каждый проявит свою истинную сущность.

0
Касса
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
Купить билет
18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Лёха Никонов
Купить билет
9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.