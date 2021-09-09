Страна: Канада, Венгрия, США, 2021

Премьера: в РФ 16.09.2021

Режиссер: Дени Вильнев

Актеры: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг

Жанр: фантастика, драма, приключения

Продолжительноcть: 155 мин

Бюджет: $165 000 000,00

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной ? Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и… основной причины межгалактических конфликтов ? невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.