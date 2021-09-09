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Дюна

Дюна

Страна:
Канада, Венгрия, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 16.09.2021
 
Режиссер:
Дени Вильнев
  
Актеры:
Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг
  
Жанр:
фантастика, драма, приключения
  
Продолжительноcть:
155 мин
  
Бюджет:
$165 000 000,00
  

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной ? Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и… основной причины межгалактических конфликтов ? невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

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Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Бригадный подряд
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23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Wildways
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25 сентября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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