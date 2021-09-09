Дюна
Страна:
Канада, Венгрия, США, 2021
Премьера:
в РФ 16.09.2021
Режиссер:
Дени Вильнев
Актеры:
Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг
Жанр:
фантастика, драма, приключения
Продолжительноcть:
155 мин
Бюджет:
$165 000 000,00
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной ? Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и… основной причины межгалактических конфликтов ? невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
Сегодня
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
Завтра
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
18 сентября, суббота
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
19 сентября, воскресенье
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
20 сентября, понедельник
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
21 сентября, вторник
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
22 сентября, среда
|12:20
|Синема Стар
|14:10 3D
|Синема Стар
|15:40
|Синема Стар
|19:00
|Синема Стар
|20:00 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
Завтра
|Синема Стар
|
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
18 сентября, суббота
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
19 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
20 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
21 сентября, вторник
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
22 сентября, среда
|Синема Стар
|
12:20
3D 14:10
15:40
19:00
3D 20:00
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽