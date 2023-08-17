Два, три, демон, приди!

Премьера: 10.08.2023

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Актеры: Софи Уайлд, Джо Берд, Александра Дженсен, Отис Дханджи, Миранда Отто, Маркус Джонсон, Александрия Стеффенсен, Зои Теракс, Крис Алосио, Ари МакКарти

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 94 минуты

Рейтинг: 6.90

Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.