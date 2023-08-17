Два, три, демон, приди!
Премьера:
10.08.2023
Режиссер:
Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
Актеры:
Софи Уайлд, Джо Берд, Александра Дженсен, Отис Дханджи, Миранда Отто, Маркус Джонсон, Александрия Стеффенсен, Зои Теракс, Крис Алосио, Ари МакКарти
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Рейтинг:
6.90
Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.
Завтра
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
23:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
23:40
00:00
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
23:50
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