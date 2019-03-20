CIFRA 5: Ограбление по Фрейду

Страна: Венгрия, 2018

Премьера: в РФ 18.04.2019

Режиссер: Милорад Крстич

Актеры: Иван Камараш, Габриэлла Хамори, Залан Макранчи, Цаба Мартон, Пол Беллантони, Мэтт Девере, Каталин Домби, Генри Грант, Петер Линка, Мате Месарош

Жанр: мультфильм, криминал

Продолжительноcть: 96 мин

Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров. Ему кажется, что единственный способ излечиться — выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Собрав команду из четырех своих пациентов, он грабит Лувр, галерею Тейт, Эрмитаж и Нью-Йоркский музей современного искусства, превращаясь в самого известного и преследуемого преступника. За ним гоняются итальянские мафиози, русские гангстеры, полиция, а также охотники за головами, заинтересованные в 100 млн вознаграждения. Но самый грозный противник Брандта — Майк Ковальский, частный детектив, работающий на страховые компании…