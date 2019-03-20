CIFRA 5: Ограбление по Фрейду
Страна:
Венгрия, 2018
Премьера:
в РФ 18.04.2019
Режиссер:
Милорад Крстич
Актеры:
Иван Камараш, Габриэлла Хамори, Залан Макранчи, Цаба Мартон, Пол Беллантони, Мэтт Девере, Каталин Домби, Генри Грант, Петер Линка, Мате Месарош
Жанр:
мультфильм, криминал
Продолжительноcть:
96 мин
Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров. Ему кажется, что единственный способ излечиться — выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Собрав команду из четырех своих пациентов, он грабит Лувр, галерею Тейт, Эрмитаж и Нью-Йоркский музей современного искусства, превращаясь в самого известного и преследуемого преступника. За ним гоняются итальянские мафиози, русские гангстеры, полиция, а также охотники за головами, заинтересованные в 100 млн вознаграждения. Но самый грозный противник Брандта — Майк Ковальский, частный детектив, работающий на страховые компании…
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
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20 апреля, суббота
|18:00
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21 апреля, воскресенье
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24 апреля, среда
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