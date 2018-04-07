Апокалипсис сегодня
Страна:
США, 1979
Режиссер:
Фрэнсис Форд Коппола
Актеры:
Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишберн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
194 мин
Бюджет:
$31 500 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
8,15
Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути мы видим почти сюрреалистический мир ужасов войны.