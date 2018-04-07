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Апокалипсис сегодня

Апокалипсис сегодня

Страна:
США, 1979
 
Режиссер:
Фрэнсис Форд Коппола
  
Актеры:
Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишберн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
194 мин
  
Бюджет:
$31 500 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,15
          
 

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути мы видим почти сюрреалистический мир ужасов войны.

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