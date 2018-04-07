Апокалипсис сегодня

Страна: США, 1979

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Актеры: Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишберн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 194 мин

Бюджет: $31 500 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 8,15

Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути мы видим почти сюрреалистический мир ужасов войны.