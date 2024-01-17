5 сантиметров в секунду
Страна:
Япония
Премьера:
15.11.2008
Режиссер:
Макото Синкай
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический
Продолжительноcть:
63 минуты
Рейтинг:
7.20
После окончания начальной школы близкие друзья Такаки и Акари вынуждены расстаться из-за переезда последней. Теперь они могут поддерживать связь и делиться своими чувствами только в письмах. Со временем расстояние между ними только растет, и возможность быть вместе становится все более призрачной…
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
27 января - 7 февраля
18 января - 7 февраля
19 августа - 7 февраля 2023
27 декабря - 7 февраля 2023
18 января - 11 февраля
29 января - 7 февраля