5 сантиметров в секунду

Страна: Япония

Премьера: 15.11.2008

Режиссер: Макото Синкай

Жанр: Анимационный, Аниме, Драматический

Продолжительноcть: 63 минуты

Рейтинг: 7.20

После окончания начальной школы близкие друзья Такаки и Акари вынуждены расстаться из-за переезда последней. Теперь они могут поддерживать связь и делиться своими чувствами только в письмах. Со временем расстояние между ними только растет, и возможность быть вместе становится все более призрачной…