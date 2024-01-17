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5 сантиметров в секунду

5 сантиметров в секунду

Страна:
Япония
 
Премьера:
15.11.2008
 
Режиссер:
Макото Синкай
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический
  
Продолжительноcть:
63 минуты
  
Рейтинг:
7.20
 
 

После окончания начальной школы близкие друзья Такаки и Акари вынуждены расстаться из-за переезда последней. Теперь они могут поддерживать связь и делиться своими чувствами только в письмах. Со временем расстояние между ними только растет, и возможность быть вместе становится все более призрачной…

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