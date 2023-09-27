  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. 1993 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
1993

1993

Премьера:
28.09.2023
 
Режиссер:
Александр Велединский
  
Актеры:
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Гилев, Александр Панин, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
148 минут
  

1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Сегодня
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
13:50
Алмаз Синема
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
21:10
Алмаз Синема
21:35
Иллизиум (Новомосковск)
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
13:50
Алмаз Синема
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, воскресенье
13:55
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
22:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, понедельник
13:50
Алмаз Синема
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
21:10
Алмаз Синема
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, вторник
13:50
Алмаз Синема
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
21:10
Алмаз Синема
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, среда
13:50
Алмаз Синема
13:50
Алмаз Синема
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Алмаз Синема
21:10
Алмаз Синема
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Озеро страха. Присутствие
25 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 4 октября
Алмаз Синема
Объектив
19 августа - 4 октября
Синема Стар
Басня
11 мая - 4 октября
Алмаз Синема
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.