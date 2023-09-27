Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Александр Велединский

Актеры: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Гилев, Александр Панин, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 148 минут

1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.