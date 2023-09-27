1993
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Александр Велединский
Актеры:
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Гилев, Александр Панин, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
148 минут
1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.
Сегодня
Завтра
30 сентября, суббота
|
13:50
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, воскресенье
|
13:55
|Алмаз Синема
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, понедельник
|
13:50
|Алмаз Синема
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Алмаз Синема
|
21:10
|Алмаз Синема
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, вторник
|
13:50
|Алмаз Синема
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Алмаз Синема
|
21:10
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, среда
|
13:50
|Алмаз Синема
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Алмаз Синема
|
21:10
|Алмаз Синема
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
19:00
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
19:20
20:45
22:40
23:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
13:50
21:10
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
19:00
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
20:00
23:05
30 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:45
22:20
1 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:55
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:45
22:45
2 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
13:50
21:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
20:00
20:40
23:05
3 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
13:50
13:50
21:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:45
20:35
22:40
23:05
4 октября, среда
|Алмаз Синема
|
13:50
13:50
21:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
19:00
22:00
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