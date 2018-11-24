Эллиот
Страна:
Канада, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Дженнифер Весткотт
Актеры:
Морена Баккарин, Джош Хатчерсон, Джон Клиз, Мартин Шорт, Джин Юн, Кристофер Жако, Саманта Би, Джефф Данэм, Роберт Тинклер, Джордж Бьюза
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Знакомьтесь: Эллиот — маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!
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