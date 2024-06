Дикая Мята – 2024

14–16 июня в Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России.



Line-up — 2024: The Hatters: Big Show, Вячеслав Бутусов: 40 лет Nautilus Pompilius, Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Юлия Пересильд & Мандрагора, Антоха МС, лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Out Of Control Army (MX), Элли на маковом поле, нееет, ты что, Несладко, Oligarkh, Созвездие Отрезок, мытищи в огне, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Билли Новик с песнями Егора Летова, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие — новые анонсы каждую неделю!