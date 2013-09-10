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Волшебник Изумрудного города

Волшебник Изумрудного города

Музыкальная сказка в 2-х действиях

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев
Художник-Постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус
Музыкальное оформление — Яков Соловьёв
Балетмейстер — Валерий Сухов

Действующие лица и исполнители:

Элли — Татьяна Зырянова
Гудвин — Заслуженный Артист Р. Ф. Селимжан Исмангулов
Страшила — Станислав Емельяненко
Железный Дровосек — Максим Авдеев
Трусливый Лев — Евгений Кашин
Бастинда / Гингема — Елена Шишова
Виллина — Наталья Сёмкина
Филин / Людоед — Дмитрий Локтионов
Министр Дверей — Ярослав Харитонов
Уркар — Александр Вешников
Жевуны, Мигуны — Артем Васюков, Ассоль Лучихина, Алексей Чуков

Вы верите, что на свете существуют волшебники и феи? Вы хотите попасть в Волшебную страну? Элли тоже мечтала об этом. Но когда ужасный ураган поднял в воздух ее маленький домик, она очень испугалась. Оказавшись в сказочной стране, Элли встретила добрую волшебницу Виллину, которая подсказала девочке, что она должна помочь трем сказочным существам осуществить их самые заветные желания. Тогда и только тогда она сможет вернуться домой в Канзас. Отправляясь на поиски Изумрудного города, Элли встречает новых друзей, вместе с которыми ей предстоит сразиться с саблезубыми тиграми, убежать от людоеда и победить злых волшебниц.

Стоимость билетов: 250 Р(1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
23 мая 2017, вторник
11:00
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24 мая 2017, среда
11:00
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