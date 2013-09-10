Волшебник Изумрудного города
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-Постановщик — Заслуженный
Музыкальное оформление — Яков Соловьёв
Балетмейстер — Валерий Сухов
Действующие лица и исполнители:
Элли — Татьяна Зырянова
Гудвин — Заслуженный
Страшила — Станислав Емельяненко
Железный Дровосек — Максим Авдеев
Трусливый Лев — Евгений Кашин
Бастинда / Гингема — Елена Шишова
Виллина — Наталья Сёмкина
Филин / Людоед — Дмитрий Локтионов
Министр Дверей — Ярослав Харитонов
Уркар — Александр Вешников
Жевуны, Мигуны — Артем Васюков, Ассоль Лучихина, Алексей Чуков
Вы верите, что на свете существуют волшебники и феи? Вы хотите попасть в Волшебную страну? Элли тоже мечтала об этом. Но когда ужасный ураган поднял в воздух ее маленький домик, она очень испугалась. Оказавшись в сказочной стране, Элли встретила добрую волшебницу Виллину, которая подсказала девочке, что она должна помочь трем сказочным существам осуществить их самые заветные желания. Тогда и только тогда она сможет вернуться домой в Канзас. Отправляясь на поиски Изумрудного города, Элли встречает новых друзей, вместе с которыми ей предстоит сразиться с саблезубыми тиграми, убежать от людоеда и победить злых волшебниц.
Стоимость билетов: 250 Р(1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).