Волшебник Изумрудного города

Музыкальная сказка в 2-х действиях

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-Постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Яков Соловьёв

Балетмейстер — Валерий Сухов

Действующие лица и исполнители:

Элли — Татьяна Зырянова

Гудвин — Заслуженный Артист Р. Ф. Селимжан Исмангулов

Страшила — Станислав Емельяненко

Железный Дровосек — Максим Авдеев

Трусливый Лев — Евгений Кашин

Бастинда / Гингема — Елена Шишова

Виллина — Наталья Сёмкина

Филин / Людоед — Дмитрий Локтионов

Министр Дверей — Ярослав Харитонов

Уркар — Александр Вешников

Жевуны, Мигуны — Артем Васюков, Ассоль Лучихина, Алексей Чуков

Вы верите, что на свете существуют волшебники и феи? Вы хотите попасть в Волшебную страну? Элли тоже мечтала об этом. Но когда ужасный ураган поднял в воздух ее маленький домик, она очень испугалась. Оказавшись в сказочной стране, Элли встретила добрую волшебницу Виллину, которая подсказала девочке, что она должна помочь трем сказочным существам осуществить их самые заветные желания. Тогда и только тогда она сможет вернуться домой в Канзас. Отправляясь на поиски Изумрудного города, Элли встречает новых друзей, вместе с которыми ей предстоит сразиться с саблезубыми тиграми, убежать от людоеда и победить злых волшебниц.

Стоимость билетов: 250 Р(1-13 ряд), 220 Р (14-17 ряд).