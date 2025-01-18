Диарея и химический ожог: в РАН рассказали, с какими рисками столкнутся туристы на Черном море

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Научный директор Института водных проблем РАН пояснил, можно ли будет купаться в зоне заражения, что будет с пляжами и животными Черного моря

Туристический сезон на Черноморском побережье в 2025 году потерян. Об этом в интервью РБК рассказал научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Сейчас сказать о том, как будут выглядеть пляжи в конце мая месяца, сложно. То же касается и перспектив гостиничного бизнеса.

Принимая решение о поездке на Черное море, ученый посоветовал следить за рекомендациями Роспотребнадзора будет мерить и выдавать рекомендации.

По его словам, если место попадания мазута на кожу сразу не обработать, может быть и ожог, аллергические проявления и даже экзема. Если случайно вода с мазутом попала в организм, то необходимо промыть желудок, но все же остается риск возникновения диареи.

Говоря о последствиях экологической катастрофы и их устранении он отметил, что природа сама в силах справиться с последствиями разлива мазута в Черном море, но на это ей потребуется минимум 15-20 лет.

— В конечном счете бактерии съедят весь мазут, где бы он ни находился, на поверхности ли, в воде, на дне. И загрязнение прекратится. Но, конечно, такие сроки никого не устраивают. Поэтому предпринимаются определенные, как сказал президент, совершенно недостаточные, усилия для того, чтобы все поправить побыстрее. А уж как оно на самом деле сложится, это трудно сказать, — пояснил Данилов-Данильян.

Он подчеркнул, что мазут "очень хитро распределяется по морю».

— Морские течения — это не река. Это совсем другая система, где обычно есть что-то вроде мейнстрима, а от него языки идут в бока. То, что попало в Крым — это не мейнстрим, это именно те самые языки. Поэтому они так дискретно расположились. Довольно много попало в Керчь, потом — в Опукский заповедник, под Феодосией, Коктебелем, Судаком, Ялтой, Балаклавой, Севастополем и что-то под Евпаторией. Но очень много участков крымского побережья пока не ощутили ничего, ничего туда не было выброшено. Хотя никто не может дать никаких гарантий, может быть, еще и придет, — сказал научный директор Института водных проблем РАН.

В числе сложностей ликвидации последствий аварии он назвал тот факт, что мазут может плавать по поверхности, находиться в толще воды или ложиться на дно — все зависит от температуры и солености воды из-за схожей плотности. При нагревании он всплывает, при охлаждении опускается.

Уровень солености воды в море тоже не постоянен: на прибрежных участках минерализация может быть ниже, а температура — выше. Также оказывают влияние и ветры, течения, наличие стоков рек и ручьев, водорослей, на которых мазут тоже может осаживаться.

По словам Данилова-Данильяна, почти бессмысленно ловить путешествующие сгустки в воде. Стоит собирать на поверхности воды мазут, если это сосредоточение достаточно компактное. Ловить же отдельные плавающие сгустки на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга чрезвычайно затратно и, вероятно, бессмысленно.

— Что касается участков, которые покрыты сплошь, как в районе севшего на мель судна, то сейчас стараются отгородить его валом от моря, чтобы мазут тек только в закрытую искусственно образованную заводь. Это, конечно, решение хорошее, но сильный шторм может размыть этот барьерчик, — добавил Данилов-Данильян.

С морского дна собирать тоже практически бессмысленно, разве что в мелководье. Но нужно будет следить за тем, как море будет выбрасывать мазут на сушу.

Что касается вывоза загрязненного грунта, то делать это можно, но надо подходить с умом. По мнению ученого, все можно переработать в плодородный грунт, если делать это разумно, то сельскому хозяйству будет даже прибыток. В России есть предприятия, которые делают на основе сорбента обогащенный соответствующими штаммами бактерий, питающихся нефтепродуктами, тот самый субстрат, который способствует переработке загрязненного грунта в удобрение или плодоносный грунт.

Однако надо учитывать риски подтоплений при вывозе достаточно больших объемов с берегов.

— Кроме того, есть очень специфические участки берега. Это прежде всего такие, на которых лежат крупные большие каменные глыбы. Море выплескивает на эти глыбы мазут, он там остается. Но увезти это просто так нельзя. Эти камни приходится мыть. Моют их люди, приехавшие по зову сердца, но мало квалифицированные, применяют обычные стиральные порошки. Это категорически запрещено. Потому что стиральные порошки наши содержат 15-17% фосфора, он губителен для бактерий, которые едят мазут. И, если вы что-то смоете, то вы прекратите процессы биологического разложения того, что там осталось. Поэтому смывать надо обязательно без всякого фосфора.

На биологическом разнообразии авария так же скажется: пострадают и рискую умереть десятки тысяч птиц, сотни дельфинов, моллюски, креветки, водная растительность.

— Где-то вымрут полностью, но потом по мере восстановления экосистемы, конечно, опять все вернется, за исключением краснокнижных видов, которые могут не выдержать и вымрут совсем. Но все зависит от того, как человек вести себя будет, — подчеркивает Виктор Данилов-Данильян.