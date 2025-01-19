На Крещение в купелях и местах на открытой воде окунулись более трех тысяч туляков 

Фото Алексея Пирязева

По словам главы региона, всего к посещению в ночь на 19 января было оборудовано 30 купелей и 5 мест на открытой воде. Везде дежурили спасатели, медики сотрудники МЧС и правоохранительных органов — 347 человек и 155 единиц техники.

Крещенские купания в регионе прошли без происшествий.

Всего же, по данным Управления Росгвардии по Тульской области, в массовых мероприятиях, посвященных религиозному празднику, приняли участие более 20 тысяч человек.