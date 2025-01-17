7 лучших комментариев: 3 января - 17 января

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Певец и актер Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за лесных пожаров в Лос-Анжелесе
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Трамваи на улице Советской столкнулись из-за лопнувшего рельса
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Закрытый Центральный рынок на ул. Пирогова разгромили вандалы
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Пожар в тульском военном госпитале: в здании полностью обрушилась кровля
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Под Тулой бродит медведь-шатун?
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Задержан бывший главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин: он полгода был в федеральном розыске
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Лучший комментатор - ...