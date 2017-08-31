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Детская изостудия

Детская изостудия

Выставочный зал объявляет набор в детскую изостудию на сентябрь. Занятия проводятся два раза в неделю, направлены на формирование образного мышления, эстетического воспитания, а также на развитие воображения и фантазии.

Стоимость занятий: 960 рублей в месяц. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
31 августа 2017, четверг
10:00
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1 сентября 2017, пятница
10:00
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2 сентября 2017, суббота
10:00
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