Детская изостудия

Выставочный зал объявляет набор в детскую изостудию на сентябрь. Занятия проводятся два раза в неделю, направлены на формирование образного мышления, эстетического воспитания, а также на развитие воображения и фантазии.

Стоимость занятий: 960 рублей в месяц. Подробная информация о датах и времени проведения мастер-классов по телефону: 56−09−92.