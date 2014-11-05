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Аленький цветочек

Аленький цветочек

Сказка в 2-х действиях.

Инсценировка Дмитрия Краснова.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик: Ирина Блохина.
Художник по костюмам: Елена Погожева.
Музыкальное оформление заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

«Аленький цветочек» — одна из самых любимых сказок на свете. Хорошо ее читать с родителями или с бабушкой и очень интересно посмотреть в театре.

Жил-был купец, именитый человек. Было у него три дочери, все три красавицы. Пришла купцу пора уезжать по торговым делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство. И обещал он привезти дочерям подарки какие те пожелали. Старшая захотела бусы и сережки янтарные, средняя ожерелье сапфировое, а младшая попросила привезти ей Цветочек Аленький, которого не было бы краше на всем белом свете!

Двум дочерям купил купец подарки, а поиск Аленького Цветочка завел его во владения зверя лесного, чуда морского. И только он сорвал тот Цветочек, раздался по лесу хохот, словно гром: «Я отпущу тебя домой невредимого, коли дашь мне слово честное купецкое исполнить одно мое желание!» И ужаснулся этому условию купец…

В «Аленьком цветочке» много знакомого и волшебного, узнаваемого и страшного, человеческого и чудесного. Как в любой русской сказке доброта здесь обязательно победит темные силы. Преданность одержит победу над злобой и завистью. Сказка мудро учит: не обманывайтесь внешностью, а верьте делам и своему сердцу.

Действующие лица и исполнители:

Степан Данилович, купец — Анатолий Кирьяков

Агафья, старшая дочь — Мария Соловьева

Фёкла, средняя дочь — Наталия Забарова

Настенька, младшая дочь — Лариса Киеня, Полина Шатохина

Дуняша, сенная девка — Марина Борисова

Прохор, работник купца — засл. арт.России Андрей Сидоренко

Чудище — Сергей Пыжов, Сергей Сергеев

Юноша — Сергей Пыжов, Сергей Сергеев

Слуги во владениях Чудища — Марина Анисимова, Антон Архипов, Евгений Маленчев, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
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