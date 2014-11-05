Аленький цветочек
Сказка в 2-х действиях.
Инсценировка Дмитрия Краснова.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик: Ирина Блохина.
Художник по костюмам: Елена Погожева.
Музыкальное оформление заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.
«Аленький цветочек» — одна из самых любимых сказок на свете. Хорошо ее читать с родителями или с бабушкой и очень интересно посмотреть в театре.
Жил-был купец, именитый человек. Было у него три дочери, все три красавицы. Пришла купцу пора уезжать по торговым делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство. И обещал он привезти дочерям подарки какие те пожелали. Старшая захотела бусы и сережки янтарные, средняя ожерелье сапфировое, а младшая попросила привезти ей Цветочек Аленький, которого не было бы краше на всем белом свете!
Двум дочерям купил купец подарки, а поиск Аленького Цветочка завел его во владения зверя лесного, чуда морского. И только он сорвал тот Цветочек, раздался по лесу хохот, словно гром: «Я отпущу тебя домой невредимого, коли дашь мне слово честное купецкое исполнить одно мое желание!» И ужаснулся этому условию купец…
В «Аленьком цветочке» много знакомого и волшебного, узнаваемого и страшного, человеческого и чудесного. Как в любой русской сказке доброта здесь обязательно победит темные силы. Преданность одержит победу над злобой и завистью. Сказка мудро учит: не обманывайтесь внешностью, а верьте делам и своему сердцу.
Действующие лица и исполнители:
Степан Данилович, купец — Анатолий Кирьяков
Агафья, старшая дочь — Мария Соловьева
Фёкла, средняя дочь — Наталия Забарова
Настенька, младшая дочь — Лариса Киеня, Полина Шатохина
Дуняша, сенная девка — Марина Борисова
Прохор, работник купца — засл. арт.России Андрей Сидоренко
Чудище — Сергей Пыжов, Сергей Сергеев
Юноша — Сергей Пыжов, Сергей Сергеев
Слуги во владениях Чудища — Марина Анисимова, Антон Архипов, Евгений Маленчев, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев