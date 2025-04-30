Как в Тульской области отметят День Победы

Фото Дмитрия Дзюбина.

30 апреля в пресс-центре регионального правительства прошел брифинг для СМИ по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Выставки

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что по линии культуры к 80-летию Победы запланировано более 500 мероприятий — выставки, открытие новых пространств, обширная концертно-театральная программа.

Тематические экспозиции откроются в каждом федеральном, региональном и муниципальном музее области.

В Тульском кремле уже доступна выставка – «Одна на всех. Победа!». Главное место в экспозиции занимает подлинный Орден «Победа» маршала Александра Василевского — самая дорогая и редкая награда в истории, символизирующая победу советского народа над фашизмом. Орден впервые предоставлен Центральным музеем Вооруженных сил РФ на экспонирование. Выставка будет работать до 15 сентября, вход свободный.

В Тульском филиале ГИМа работает выставка «Хранить вечно». Здесь представлены уникальные реликвии Государственного исторического музея, среди которых текст речи Жукова на параде Победы с его пометками, а также рассекреченные документы из фондов Тульского государственного архива.

30 апреля в Тульском государственном музее оружия начала работу выставка «Оружие Великой Победы».

В Тульской области выставка «Юность, ставшая подвигом» в музее Саши Чекалина будет дополнена тремя подлинными личными предметами героя Советского Союза Александра Павловича Чекалина из фондов Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации». Это личные предметы Саши Чекалина: молоток, ручные тиски, плётка.

Акции и представления

Татьяна Рыбкина отметила, что в преддверии Дня Победы по поручению Президента РФ Владимира Путина по всей России запущена акция, в рамках которой зажгут 100 новых Вечных огней, в том числе в обновленном сквере Саши Чекалина в Тульской области.

4 и 9 мая в Тульском академическом театре драмы представят спектакль «В бой идут одни старики». В День Победы труппа покажет театрализованную читку спектакля «Тульский рабочий полк: обережный рубеж» в декорациях Музея обороны Тулы. Постановка создана на основе рассекреченных материалов по обороне Тулы, представленных УФСБ России по Тульской области.

Победители фестиваля «Тульские самоцветы» представят 8 мая в Театре юного зрителя театрализованное представление «Память».

9 мая состоится уникальное событие на сцене Соборной площади Тульского кремля -

Тульский симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Ивана Никифорчина исполнит Седьмую Ленинградскую симфонию Д. Д. Шостаковича.

Организовано 1000 мест для зрителей, дополнительно прорабатывается вопрос о возможности просмотра Симфонии со стен Кремля.

6 мая в 10.40 на Московский железнодорожный вокзал прибудут «Поезда Памяти». Это традиционная совместная акция с Российским военно-историческим обществом.

Обновлен электронный ресурс «Живи и помни», в котором реализована синхронизация данных всех захоронений и военных мемориалов на территории Тульской области, добавлен раздел о специальной военной операции.

Сформирована афиша праздничных мероприятий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Акции «Бессмертного полка»

Региональный координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Елена Гребнева сообщила о мероприятиях, которые будут проходить в регионе.

Многие из акций гражданской инициативы «Бессмертный полк» организуют в школах, поддерживая связь поколений, способствуя патриотическому воспитанию юных жителей области. Так в учебных заведениях с 2021 года установлены «Фотопанорамы Победы», составленные из множества фотографий участников Великой Отечественной войны — предков нынешних школьников и их учителей.

С 5 по 7 мая во всех учреждениях образования области пройдут уже традиционные «Линейки Победы», которые завершатся торжественным маршем под Тульский гимн «Бессмертного полка».

Елена Гребнева отметила, что шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, поэтому жители региона могут разместить портреты своих дедов и прадедов у самого сердца в виде фотографии 9*12 и поддержать акцию «Герой в сердце», которая родилась по инициативе волонтеров Тулы в 2016 году.

В День Победы по всей Тульской области будут звучать военные песни. За все годы существования акции «Бессмертного полка» «45 песен Победы» накоплено почти 15 часов музыкальных композиций в исполнении творческих коллективов и жителей региона.

Медиа-панели областного центра 9 мая будут транслировать фотографии ветеранов — жителей Тульской области.

Каждый житель уже сейчас на страницах своих социальных сетей под хештегом МОЙ #БессмертныйПолк71 может написать рассказ о своем фронтовике или труженике тыла.

Важным событием становятся Парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Они стартовали в Туле вчера и пройдут до 9 мая еще в 11 районах области. В рамках подготовки к Парадам у домов ветеранов проведены необходимые ремонтные работы в местах проживания ветеранов: квартиры, подъезды, дворовые территории.

Парад Победы и салют

Заместитель главы администрации города Тулы Надежда Токовая отметила, что до 24 июня будет проходить патриотическая акция «Трамвай Победы», в рамках которой пассажиры трамвая становятся участниками военно-исторического экскурса по городу.

7 мая на площади Победы состоится торжественное мероприятие проекта «Города-герои — города Героев» и патриотический марафон «Равнение на Знамя Победы». В рамках акции будет развернута копия знамени Победы 200 кв. м.

Накануне 9 мая волонтеры Победы раздадут жителям Тулы более 20 тысяч георгиевских ленточек.

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с Парада Победы на площади Ленина в 10.00.



В 12.00 в ГКЗ состоится патриотический концерт «Честь и славу предков умножаем». Гостями концерта станут ветераны, участники и семьи СВО, ветеранские организации, молодежь, жители и гости города. Вход свободный.

9 мая основными площадками празднования в Туле станут площадь Ленина, Казанская набережная, Тульский кремль, площадь Победы, Центральный парк.

В Центральном парке культуры и отдыха с 13.00 для посетителей будут работать тематические площадки, пройдут концертные программы с участием кавер-групп.

На Казанской набережной программа начнется в 13.00. На сцене выступят творческие коллективы и исполнители детских школ искусств.

В 18.55 на площади Победы, Казанской набережной, Площади Ленина состоится прямая трансляция Всероссийской Минуты Молчания.

До 22.00 праздничную программу на площади Ленина продолжат творческие коллективы и исполнители Тулы и Тульской области.

Кульминацией празднования Дня Победы станет праздничный салют, организованный силами 106-й воздушно-десантной дивизии.



Правительством Тульской области принято решение о необходимости минимизации использования пиротехнических изделий, а также о проявлении бдительности с целью недопущения провокаций и террористических актов в период с 1 по 9 мая. Меры связаны с усилением охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях.

Информацию об ограничении движения в предпраздничные дни, а также в День Победы, можно посмотреть по ссылке.