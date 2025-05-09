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Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничного салюта в Туле

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничного салюта в Туле

Он состоится в 22.00 на Пролетарской набережной.

В документе говорится:

— 9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют.

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ТулаПролетарская набережная

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