На главной площади города сотни туляков станцевали вальс под «Синий платочек»

Вечером 9 мая в Туле на площади Ленина состоялась акция «Синий платочек». Ее организаторами по традиции стал Молодежный парламент, депутаты Тульской областной Думы и администрация города.

К шести часам на площадь стали приходить пары. Многие из них уже не первый год участвуют в акции «Синий платочек» и знают, где становится и как танцевать вальс. Для новичков же — подробный инструктаж и репетиция. Даже если не регистрировались заранее, можно было на месте присоединиться к акции, получить синий платочек и отрепетировать танец.

Роман Куксин и Марина Рогова:

— В прошлом году увидели, как люди танцуют вальс. Понравилось. А в этом году на сайте предприятия попалось объявление и поняли, что не хотим пропускать: праздник большой, значимый. Хочется в этот день быть с людьми, чувствовать единение. Зарегистрировались заранее, нам сбросили видео танца. Так что была возможность поучить. Ездили недавно в поездку и там по нескольку раз в день тренировались. Кстати, и родители нас поддержали, тоже пришли с нами танцевать.

Елена Караванова и Игорь Артемов:

— В институте предложили, и мы решили ответить «Да». Потому что в этой акции есть красота, настроение, атмосфера. День Победы для нас — это значимый праздник. Наш народ победил великое зло, которое могло распространиться по всему миру и уничтожить нас как народ, нашу идентичность, погрузить в тоталитаризм. И сегодняшняя акция — это возможность почтить память тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня имеем возможность быть свободными!

Полина Травкина и Максим Мишин:

— День Победы для нас — это память о совершенном нашими прадедами подвиге. И участие в акции — возможность почтить их, высказать им дать уважения. Ведь именно Всероссийская минута молчания предшествует началу танца.

Поддержать акцию пришли первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина и председатель комитета областной Думы Галина Алешина.

Марина Левина — В Туле акция «Синий платочек» проходит почти 10 лет. И я задала себе вопрос: а чем же она так важна, что собирает каждый год все больше и больше людей разных возрастов? Здесь есть и совсем малыши, рядом — граждане почтенного возраста, и все танцуют. А потому, что она про главное в жизни — про любовь к Родине, матери, любимому человеку. Это то, что движет нами по жизни, ради чего совершаются подвиги. Эта акция о самом бликом и человеческом.

Депутат облдумы Галина Алешина отметила, что для нее акция — это зримое подтверждение того, что война — это не только сражение, это еще и любовь, и дружба, ради которых и совершаются подвиги на передовой.

Галина Алешина — Очень приятно, что в акции принимает участие много молодежи. Ребята проникаются этой музыкой, а значит и уважением к тому времени. Эта песня — символ нашей Победы, символ любви, верности, красоты. А красота, как говорят, спасает мир.

Председатель Молодежного парламента Александр Платонов:

Александр Платонов — «Синий платочек» помогает сохранить память о том героическом времени. Акция очень важна для молодежи, потому что мы должны сберечь это наследие и передать его следующим поколениям. Я с удовольствием участвую в акции уже в третий раз.

Акция проводится с 2016 года. Песня «Синий платочек» наравне с «Катюшей» стала олицетворением неразрывной связи фронта и тыла. Сегодня на площади Ленина в Туле вальс в исполнении Клавдии Шульженко объединил более 500 пар самых разных возрастов — от малышей и до тех, кому за 30.