В центре Тулы 1, 3 и 5 мая ограничат движение транспорта

С 28 апреля по 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

Ограничения связаны с репетицией парада Победы, сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

1, 3 и 5 мая запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 22.00, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 17.00 до 22.00 : на площади Ленина, на ул. Менделеевской;

: на площади Ленина, на ул. Менделеевской; с 1800 до 22.00:

— на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);

— в Садовом переулке;

— на ул. Никитской;

— в Чапаевском проезде;

— на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);

— на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);

— на Крестовоздвиженской пл.;

— на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.);

— на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

— на ул. Союзной;

— в Денисовском переулке;

— в Благовещенском переулке;

— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской);

— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);

— на ул. Лейтейзена;

— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советская);

— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);

— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

