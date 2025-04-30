  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле прошел фестиваль северной ходьбы - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прошел фестиваль северной ходьбы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошел фестиваль северной ходьбы

В нем приняли участие более 300 студентов из тульских колледжей.

30 апреля в Центральном парке им. П. П. Белоусова в Туле состоялся фестиваль северной ходьбы среди студентов «Здоровье. Твой ход!». На старт вышли более 300 представителей из Тульского областного медицинского колледжа, Тульского педагогического колледжа и Юридического полицейского колледжа.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (8).jpg

Соревнования проходили в массовом старте на дистанции 1 км и эстафете на дистанции 2 км. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (7).jpg

Подобные фестивали вовлекают в занятия спортом, что является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (9).jpg

Мероприятие организовано при поддержке муниципального гранта администрации города Тулы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:50 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль северной ходьбы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как в Тульской области отметят День Победы
Как в Тульской области отметят День Победы
1 мая Тулу накроют ливни
1 мая Тулу накроют ливни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.