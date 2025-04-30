В Туле прошел фестиваль северной ходьбы

30 апреля в Центральном парке им. П. П. Белоусова в Туле состоялся фестиваль северной ходьбы среди студентов «Здоровье. Твой ход!». На старт вышли более 300 представителей из Тульского областного медицинского колледжа, Тульского педагогического колледжа и Юридического полицейского колледжа.
Соревнования проходили в массовом старте на дистанции 1 км и эстафете на дистанции 2 км. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.
Подобные фестивали вовлекают в занятия спортом, что является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мероприятие организовано при поддержке муниципального гранта администрации города Тулы.