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В Центральном парке Тулы отпраздновали День Победы. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке Тулы отпраздновали День Победы. Фоторепортаж

Концерт, интерактивные зоны, ярмарки тульских мастеров - программа праздника оказалась насыщенной.

Гостей Центрального парка ждала большая концертная программа с любимыми мелодиями военных лет, экстрим-маршрут «Тропа героев», интерактивные зоны по сборке-разборке оружия, пневматический тир, а также интерактивные площадки: «Тыл», «Военкомат», «Госпиталь». Туляки могли попробовать себя в метании гранаты или проверить меткость в пневматическом тире. 

Также в парке развернулась выставка-ярмарка тульских мастеров, анимационная программа «Курс молодого бойца», аквагрим.

Как это было, смотрите в нашей галерее. 

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