В Центральном парке Тулы отпраздновали День Победы. Фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Гостей Центрального парка ждала большая концертная программа с любимыми мелодиями военных лет, экстрим-маршрут «Тропа героев», интерактивные зоны по сборке-разборке оружия, пневматический тир, а также интерактивные площадки: «Тыл», «Военкомат», «Госпиталь». Туляки могли попробовать себя в метании гранаты или проверить меткость в пневматическом тире.

Также в парке развернулась выставка-ярмарка тульских мастеров, анимационная программа «Курс молодого бойца», аквагрим.

Как это было, смотрите в нашей галерее.