«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные назначения и отставки 2024 года

Год был богат на кадровые перестановки. По сути, первые лица сменились на всех уровнях власти в Тульской области. Вспомним самые заметные назначения.

Губернатор

В мае 2024 года Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от занимаемой должности губернатора Тульской области, назначив своим помощником, а впоследствии и секретарем Госсовета РФ.

Алексей Дюмин возглавлял наш регион более 8 лет.

На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области был назначен его первый заместитель Дмитрий Миляев. Уроженец Киреевского района, Миляев сделал прекрасную карьеру, пройдя путь от заместителя директора профлицея до губернатора.

8 сентября, в единый день голосования, Миляев победил на выборах, набрав 78,53% голосов.

Правительство

После процедуры роспуска правительства в 2024 году был объявлен его новый состав . Отметим, что этот год подарил нескольким чиновникам городского уровня шанс на повышение в правительство, а заметные фигуры регионального уровня перешли на работу в другие субъекты.

Михаил Пантелеев назначен первым заместителем нового губернатора — председателем правительства Тульской области. В структуре прежнего кабмина он занимал должность министра имущественных и земельных отношений, теперь на этой позиции Игорь Казенный, также он является и зампредом правительства. Бывший же первый заместитель губернатора и председатель правительства Вячеслав Федорищев стал губернатором Самарской области.

Вслед за Федорищевым в Самару уехал бывший тульский министр спорта Дмитрий Яковлев (он стал вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Самарской области). Также должности вице-губернаторов получили бывший министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов и экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

В тульском правительстве появились новые/старые лица. Новым заместителем председателя правительства стала Наталья Аникина, ранее возглавлявшая ГКУ ТО «Жилкомреформа». В правительстве она курирует отрасль, за которую раньше отвечала Элеонора Шевченко.

Павел Татаренко также стал зампредом, курирующим блок экономического развития, промышленности и науки. До назначения замещал должность гендиректора Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области.

Должность заместителя губернатора Тульской области получил Алексей Давлетшин. Его место министра молодежной политики заняла Анастасия Баринова, ранее работавшая замдиректора ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи».

Среди новых лиц в тульском кабмине можно отметить Александра Ярошевского — министра экономического развития и Виталия Прокудина — министра цифрового развития и связи (бывший зам. директора ГАУ ТО «ЦИТ»).

Михаил Трунов (слева) — министр спорта. До назначения замещал должность начальника управления физической культуры и спорта администрации Тулы. Максим Шишкин — министр по правовому обеспечению, бывший начальник правового управления администрации Тулы.

Бывший гендиректор «Первого Тульского» Вячеслав Терехин (слева) стал министром массовых коммуникаций, а министром внутренней политики и развития местного самоуправления стал бывший городской транспортник, а впоследствии зам. главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Администрация

Вслед за перестановками в региональном правительстве изменился и состав чиновников городской администрации.

Из правительства в подчинение Ильи Беспалова вернулась Надежда Токовая. Она получила должность зам. главы и будет курировать вопросы социальной сферы. До этого назначения она занимала позицию зам. министра внутренней политики. Еще одним заместителем главы городской администрации стал Валерий Дорожкин. Он курирует сферу жилищно-коммунального хозяйства. До назначения он возглавлял управление по городскому хозяйству.

Из кресла главы администрации Заречья в кресло заместителя главы администрации города пересел Максим Щербаков . Теперь он курирует работу главных управлений по территориальным округам, управления по административно-техническому надзору, а также сферу благоустройства. На место Щербакова главой Зареченского территориального округа назначен его заместитель Александр Сивунов . Вместо ушедшего в правительство Трунова начальником управления физической культуры и спорта администрации Тулы стал Артур Матевосян. До назначения он был директором спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

Депутаты

В единый день голосования, 8 сентября, туляки выбрали новый состав Тульской областной и городской Дум.

Новым председателем Тульской областной Думы стал участник СВО Андрей Дубровский

…а председателем городской Думы (он же глава города, он же мэр) — Алексей Эрк . Бывший мэр города Ольга Слюсарева стала областным депутатом.

Сенатор Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы прошлого созыва назначен сенатором Совета Федерации от Тульской области. Этот пост он будет занимать ближайшие 5 лет. Решение о смене сенатора было экстренным: прежнего представителя нашего региона в Совфеде Дмитрия Савельева задержали 2 августа по обвинению в организации убийства. Сейчас он под следствием.

Главный федеральный инспектор

Бывший начальник тульского Следственного комитета Александр Стариков в 2024 году назначен главным федеральным инспектором по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. После тульского СК он успел поработать руководителем Главного СУ СК РФ по Московской области. ФСБ В конце декабря Дмитрий Гурдин, 5 лет занимавший должность руководителя регионального УФСБ, покинул свой пост. Новым руководителем стал полковник Сергей Орёл.

Госавтоинспекция

В марте 2024 года Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области возглавил полковник полиции Игорь Пекулов . До назначения он долгое время был и. о. — прежний руководитель ГАИ Вячеслав Лопатников покинул свой пост еще в ноябре 2023-го.

УФСИН

Летом 2024 года свой пост по собственному желанию покинул руководитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний Игорь Прокопенко . На его место до сих пор никто не назначен официально. Временно обязанности руководителя исполняет полковник внутренней службы Владимир Зайцев.

Детский омбудсмен

В самом начале 2024-го на должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области была назначена Ирина Кузнецова.

Ее предшественница Наталия Зыкова ушла в кабмин. Однако уже через полгода в аппарате тульского правительства создали самостоятельное подразделение «по делам детей». И Ирину Кузнецову назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства Тульской области — начальника управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

5 ноября Наталия Зыкова вернулась на должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

Общественная палата

Юрий Цкипури возглавил Общественную палату Тульской области 25 декабря. Должность долгое время пустовала.