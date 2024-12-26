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«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные назначения и отставки 2024 года

«Смотрите, кто пришел!»: самые заметные назначения и отставки 2024 года

Год был богат на кадровые перестановки. По сути, первые лица сменились на всех уровнях власти в Тульской области. Вспомним самые заметные назначения.

Губернатор

В мае 2024 года Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от занимаемой должности губернатора Тульской области, назначив своим помощником, а впоследствии и секретарем Госсовета РФ.

Алексей Дюмин возглавлял наш регион более 8 лет.

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На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области был назначен его первый заместитель Дмитрий Миляев. Уроженец Киреевского района, Миляев сделал прекрасную карьеру, пройдя путь от заместителя директора профлицея до губернатора. 

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8 сентября, в единый день голосования, Миляев победил на выборах, набрав 78,53% голосов.

Правительство

После процедуры роспуска правительства в 2024 году был объявлен его новый состав. Отметим, что этот год подарил нескольким чиновникам городского уровня шанс на повышение в правительство, а заметные фигуры регионального уровня перешли на работу в другие субъекты.
 

 

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Михаил Пантелеев назначен первым заместителем нового губернатора — председателем правительства Тульской области. В структуре прежнего кабмина он занимал должность министра имущественных и земельных отношений, теперь на этой позиции Игорь Казенный, также он является и зампредом правительства.

Бывший же первый заместитель губернатора и председатель правительства Вячеслав Федорищев стал губернатором Самарской области.

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Вслед за Федорищевым в Самару уехал бывший тульский министр спорта Дмитрий Яковлев (он стал вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Самарской области). Также должности вице-губернаторов получили бывший министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов и экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

 

 

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В тульском правительстве появились новые/старые лица. Новым заместителем председателя правительства стала Наталья Аникина, ранее возглавлявшая ГКУ ТО «Жилкомреформа». В правительстве она курирует отрасль, за которую раньше отвечала Элеонора Шевченко.

Павел Татаренко также стал зампредом, курирующим блок экономического развития, промышленности и науки. До назначения замещал должность гендиректора Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области.

 

 

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Должность  заместителя губернатора Тульской области получил Алексей Давлетшин.  Его место министра молодежной политики заняла Анастасия Баринова, ранее работавшая замдиректора ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи». 

 

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Среди новых лиц в тульском кабмине можно отметить Александра Ярошевского — министра экономического развития и Виталия Прокудина — министра цифрового развития и связи (бывший зам. директора ГАУ ТО «ЦИТ»).

 

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Михаил Трунов (слева) — министр спорта. До назначения замещал должность начальника управления физической культуры и спорта администрации Тулы. Максим Шишкин — министр по правовому обеспечению, бывший начальник правового управления администрации Тулы.

 

 

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Бывший гендиректор «Первого Тульского» Вячеслав Терехин (слева) стал министром массовых коммуникаций, а министром внутренней политики и развития местного самоуправления стал бывший городской транспортник, а впоследствии зам. главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев

Администрация

Вслед за перестановками в региональном правительстве изменился и состав чиновников городской администрации.

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Из правительства в подчинение Ильи Беспалова вернулась Надежда Токовая. Она получила должность зам. главы и будет курировать вопросы социальной сферы. До этого назначения она занимала позицию зам. министра внутренней политики.

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Еще одним заместителем главы городской администрации стал  Валерий Дорожкин.  Он курирует сферу жилищно-коммунального хозяйства. До назначения он возглавлял управление по городскому хозяйству.

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Из кресла главы администрации Заречья в кресло заместителя главы администрации города пересел Максим Щербаков . Теперь он курирует работу главных управлений по территориальным округам, управления по административно-техническому надзору, а также сферу благоустройства.

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На место Щербакова главой Зареченского территориального округа назначен его заместитель  Александр Сивунов

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Вместо ушедшего в правительство Трунова начальником управления физической культуры и спорта администрации Тулы стал Артур Матевосян. До назначения он был директором спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

 

Депутаты

В единый день голосования, 8 сентября, туляки выбрали новый состав Тульской областной и городской Дум.
 
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Новым председателем Тульской областной Думы стал участник СВО Андрей Дубровский
 
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…а председателем городской Думы (он же глава города, он же мэр) — Алексей Эрк. Бывший мэр города Ольга Слюсарева стала областным депутатом. 
 

Сенатор

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Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы прошлого созыва назначен сенатором Совета Федерации от Тульской области. Этот пост он будет занимать ближайшие 5 лет. Решение о смене сенатора было экстренным: прежнего представителя нашего региона в Совфеде Дмитрия Савельева задержали 2 августа по обвинению в организации убийства. Сейчас он под следствием.

 

Главный федеральный инспектор

 
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Бывший начальник тульского Следственного комитета Александр Стариков в 2024 году назначен главным федеральным инспектором по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. После тульского СК он успел поработать руководителем Главного СУ СК РФ по Московской области.

ФСБ

В конце декабря Дмитрий Гурдин, 5 лет занимавший должность руководителя регионального УФСБ, покинул свой пост. Новым руководителем стал полковник Сергей Орёл. 

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Госавтоинспекция

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В марте 2024 года Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области возглавил полковник полиции Игорь Пекулов . До назначения он долгое время был и. о. — прежний руководитель ГАИ Вячеслав Лопатников покинул свой пост еще в ноябре 2023-го.

УФСИН

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Летом 2024 года свой пост по собственному желанию покинул руководитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний  Игорь Прокопенко . На его место до сих пор никто не назначен официально. Временно обязанности руководителя исполняет полковник внутренней службы Владимир Зайцев.

 

Детский омбудсмен

В самом начале 2024-го на должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области была назначена Ирина Кузнецова

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Ее предшественница Наталия Зыкова ушла в кабмин. Однако уже через полгода в аппарате тульского правительства создали самостоятельное подразделение «по делам детей». И Ирину Кузнецову назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства Тульской области — начальника управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

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5 ноября Наталия Зыкова вернулась на должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

 

Общественная палата

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Юрий Цкипури возглавил Общественную палату Тульской области 25 декабря. Должность долгое время пустовала.

Сюжет: Итоги года 2024
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