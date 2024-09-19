Избирком опубликовал часть списка депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва

На основании решений окружных избирательных комиссий о регистрации зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва, а также заявлений кандидатов, избирательная комиссия Тульской области, постановила исключить из списка кандидатов Балберова Александра Александровича (ЛДПР). Он одержал победу в едином округе № 19, но решил передать мандат Киндееву Илье Игоревичу. Сам же вероятно получит депутатский мандат как кандидат от единого избирательного округа — партия заработала 9,74% голосов.

Также были исключены из списка кандидаты «Единой России», избранные по одномандатным избирательным округам:

Рем Александр Викторович; Бычков Денис Владимирович; Толстая Екатерина Александровна; Белькова Марина Валерьевна; Балтабаев Сергей Григорьевич; Афоничев Дмитрий Валериевич; Никитин Геннадий Николаевич; Тихонов Андрей Игоревич; Мишунин Павел Анатольевич; Курилов Илья Николаевич; Левина Марина Викторовна; Абашин Олег Владимирович; Зеленчук Василий Павлович; Тищенко Андрей Васильевич; Подрезов Константин Андреевич; Белов Сергей Александрович; Смолянинов Евгений Александрович; Герасимова Дарья Владимировна; Воловатов Борис Сергеевич; Алешина Галина Ивановна; Коженкин Дмитрий Александрович; Воробьев Николай Юрьевич (назначен сенатором Совета Федерации от Тульской области); Эрк Алексей Алоисович (будет представлять интересы избирателей в городской Думе); Савищева Анна Александровна (будет представлять интересы избирателей в городской Думе); Филина Олеся Николаевна (будет представлять интересы избирателей в городской Думе);

Их мандаты переданы:

Степанову Илье Владимировичу;

Коченову Эдуарду Черменовичу;

Борщеву Михаилу Михайловичу;

Конову Сергею Александровичу;

Ковалеву Александру Федоровичу.

Напомним, согласно результатам голосования, «да» «Единой России» сказали 58,71% избирателей. Это принесло партии 8 мандатов. Также у «единороссов» 21 место в парламенте за победу их кандидатов в одномандатных округах. Именно столько депутатов (за исключением тех, что были назначены на должность или получили мандаты в Гордуме) и были утверждены в качестве «отказников» 19 сентября.

Но это не окончательные данные. Восемь из отказавшихся, видимо, станут депутатами от единых избирательных округов. Чьи фамилии окажутся в списке оставшихся 16 парламентариев, которых должна представить «Единая Россия», — пока не известно. Итоговые списки избранников от партии в Тульскую областную Думу 7-го созыва станут известны в ближайшие дни.

Также сегодня из кандидатов в депутаты исключен Гребенщиков Сергей Валерьевич («Справедливая Россия»). Он свой мандат парламентария от одномандатного округа передал избиравшемуся по единому избирательному округу Андросову Дмитрию Александровичу. Сам же вероятно займет депутатское кресло как кандидат от единого избирательного округа. На «Справедливую Россию» в областной Думе 8-го созыва приходится два мандата: один за персональную победу Гребенщикова, второй — за то, что партию поддержали 7,57% избирателей.