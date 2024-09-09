Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев победил на выборах губернатора Тульской области. Об этом стало известно Myslo в ходе итогового брифинга в ЦИК после обработки 100% протоколов.

Глава региона набрал 78,53% голосов избирателей. За три дня явка избирателей в регионе составила 49,59%. Голоса распределились следующим образом:

Дмитрий Миляев — 78,53%;

Алексей Лебедев — 6,77%;

Александр Балберов — 6,25%;

Сергей Гребенщиков — 4,91%;

Денис Илюхин — 2,07%.

Напомним, что Дмитрий Миляев с мая 2024 года являлся временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Он был назначен на это место после ухода в отставку Алексея Дюмина в связи с переходом на новую должность помощника президента России Владимира Путина.