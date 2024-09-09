Дмитрий Миляев победил на выборах губернатора Тульской области. Об этом стало известно Myslo в ходе итогового брифинга в ЦИК после обработки 100% протоколов.
Глава региона набрал 78,53% голосов избирателей. За три дня явка избирателей в регионе составила 49,59%. Голоса распределились следующим образом:
- Дмитрий Миляев — 78,53%;
- Алексей Лебедев — 6,77%;
- Александр Балберов — 6,25%;
- Сергей Гребенщиков — 4,91%;
- Денис Илюхин — 2,07%.
Напомним, что Дмитрий Миляев с мая 2024 года являлся временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Он был назначен на это место после ухода в отставку Алексея Дюмина в связи с переходом на новую должность помощника президента России Владимира Путина.