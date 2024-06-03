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Михаил Пантелеев назначен председателем правительства Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Михаил Пантелеев назначен председателем правительства Тульской области

Он был министром имущественных и земельных отношений.

Первым заместителем губернатора стал Михаил Пантелеев. О его назначении рассказал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Ранее данную должность занимал Вячеслав Федорищев. Напомним, 31 мая Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора Самарской области.

С 2016 года Михаил Пантелеев занимал должность министра имущественных и земельных отношений. В сентябре прошлого года он стал совмещать работу с должностью зампреда правительства региона. В его обязанности будет входить организация деятельности правительства региона и обеспечение эффективной работы всех органов исполнительной власти, координация вопросов социально-экономического развития, имущественных и земельных отношений, бюджетной политики, в том числе рационального расходования бюджетных средств и контроля за наполнением регионального и муниципальных бюджетов.

Как отметили в пресс-службе правительства, министром имущественных и земельных отношений Тульской области станет Игорь Казенный.

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