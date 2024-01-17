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Новым детским правозащитником Тульской области стала Ирина Кузнецова
Фото правительства Тульской области

Новым детским правозащитником Тульской области стала Ирина Кузнецова

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

На должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области назначена Ирина Кузнецова. Об этом сообщили в правительстве Тульской области. 

Ее кандидатура согласована Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. 

— Большой опыт Ирины Кузнецовой в сфере юриспруденции и правозащитной деятельности, а также ее педагогическая деятельность обеспечат повышение уровня правовой защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их безопасность и благополучие семей с детьми, — рассказали в пресс-службе правительства области. 

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