Новым детским правозащитником Тульской области стала Ирина Кузнецова

Фото правительства Тульской области

На должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области назначена Ирина Кузнецова. Об этом сообщили в правительстве Тульской области.

Ее кандидатура согласована Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

— Большой опыт Ирины Кузнецовой в сфере юриспруденции и правозащитной деятельности, а также ее педагогическая деятельность обеспечат повышение уровня правовой защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их безопасность и благополучие семей с детьми, — рассказали в пресс-службе правительства области.