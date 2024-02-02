Алексей Дюмин. 8 лет во главе региона: знаковые события и проекты

Мы вспомнили 8 самых знаковых проектов и событий этого периода, которые реализовал со своей командой губернатор Алексей Дюмин. Конечно, их гораздо больше, чем восемь. Мы перечислили те, что построены с нуля, о чем давно мечтами, а может, даже и не мечтали, туляки.

«Не верь словам, верь делам», — говорил наш великий земляк Лев Толстой. Алексей Дюмин — человек дела, он никогда не занимался самопиаром, не давал пустых обещаний и не делал громких заявлений. И даже об очевидных говорит: «Я сделал, а рассказывать об этом — не моя задача».

По инициативе Алексея Дюмина и при поддержке Президента Владимира Путина в регионе реализован ряд масштабных социально значимых проектов:

Онкоцентр на 515 коек и 400 посещений в смену. Открыт 1 декабря 2023 года. В нём работают 230 врачей и 370 медработников среднего звена. Обеспечивает полный цикл самой современной онкопомощи.

Перинатальный центр. Открылся в марте 2022 года. Это первый в регионе крупный объект в системе родовспоможения, построенный за последние 35 лет. За время работы в нем родилось более 8000 малышей.

Помимо этих абсолютно новых медучреждений, в Тульской области еще построили два новых корпуса Тульской детской областной клинической больницы. Капитально отремонтировали 99 фельдшерско-акушерских пунктов и установили 189 новых, отремонтировали 18 стационаров, 50 поликлиник и 7 врачебных амбулаторий. Закупили 305 автомобилей для нужд врачей и фельдшеров. Обновили автопарк скорой помощи и запустили санавиацию.

Тульское суворовское училище. Открылось 1 сентября 2016 года. Возродить его предложил Алексей Дюмин. Идею поддержало 90% туляков. Состоялось уже три выпуска, училище окончили 185 человек, из них 108 поступили в вузы силового блока, в том числе 90 — в вузы Минобороны России.

Центр поддержки одарённых детей «Созвездие» в Новомосковске открылся в сентябре 2023 года. Построен по инициативе губернатора совместно с компанией АО «МХК ЕвроХим» по аналогии с «Сириусом». Здесь дети углубленно изучают математику, физику, химию, биологию, готовятся к участию в олимпиадах под руководством преподавателей ведущих вузов региона, занимаются творчеством.

Помимо этих объектов в регионе открыли центры поддержки одаренных детей в Туле («Мастерская талантов») и Ясной Поляне, 8 детских технопарков «Кванториум». Капитально отремонтировали 40 школ. Построили 7 новых школ и 32 детских сада.

II очередь Восточного обхода Тулы. Этот объект открыт в октябре 2020 года. Туляки ждали его 14 лет. Новая автодорога разгрузила центр города, улучшила транспортную доступность Центрального и Пролетарского округов.

За 8 лет отремонтировали 3416 км дорог, 48 мостов и путепроводов, в том числе Московский путепровод.

Ледовый дворец в Туле на 3000 мест. Открыт в августе 2020 года. Крупнейшая ледовая арена в области. За три года здесь прошло более 400 крупных мероприятий, которые успели посетить почти 300 тысяч человек. На базе Ледового дворца занимаются юные фигуристы Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и играют три профессиональные хоккейные команды.

Помимо этого, в Туле появился многофункциональный спортивный центр «Тула-Арена» на 2000 мест. Здесь тренируется и проводит домашние матчи женской волейбольной Суперлиги команда «Тулица».

Закончена реконструкция тульского велотрека. Теперь он отвечает всем международным стандартам подготовки спортсменов. Он стал основной тренировочной базой для велосипедных команд, в том числе международной команды Marathon-Tula.

А всего в Тульской области построено 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, 7 ледовых арен, 175 плоскостных сооружений различного типа.

Казанская набережная. Более 100 лет она была скрыта за заборами оружейного завода, а теперь стала одним из любимых мест отдыха туляков и обязательным пунктом в маршруте любого гостя региона. Губернатор выступил с инициативой «вернуть реку горожанам». Проект презентовали летом 2016 года. А официальное открытие «Тульской набережной» состоялось в день 872-летия Тулы, 8 сентября 2018 года.

За 8 лет благоустроено более 2000 дворов и 204 общественных пространства. Теперь в каждом муниципалитете региона есть либо вновь созданное, либо получившее новую жизнь общественное пространство, где жители могут проводить свой досуг.

Музейный квартал в историческом центре Тулы. Открыт одновременно с набережной в 2018 году. В нем расположились филиалы 5 федеральных музеев, включая первый и единственный в России филиал Государственного исторического музея. А к 2025 году их станет 8: откроются филиалы Бахрушинского, Политехнического музеев и Музея древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева. С открытием Музейного квартала Тула по праву стала третьей музейной столицей России.

В Туле построили Фондохранилище Тульского областного музейного объединения. В новом здании есть возможности не только для хранения шедевров мирового искусства, но и для проведения выставок с использованием всех современных технологий.

Появился Музей обороны Тулы. А в области построено 12 новых и капитально отремонтировано 97 ДК, отреставрировано и капитально отремонтировано 13 музеев, капитально отремонтировано 12 библиотек, 12 школ искусств и музыкальных школ.

Глас народа



Илья Курилов, управляющий директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

— Уважаемый Алексей Геннадьевич, за эти восемь лет Вам удалось выстроить деловые продуктивные отношения и с коллегами по правительству, и с муниципалитетами, и с политическими партиями, и с промышленностью, в том числе с оборонной. В Тульской области реализуются проекты федерального значения, программы благоустройства и развития. Благодаря Вашей поддержке регион стал сильнее, комфортнее и инвестиционно привлекательнее. Тульская область всё чаще становится пилотным проектом при реализации федеральных программ. Вам удалось создать экономический задел, который обеспечивает стабильность региона даже в непростые нынешние времена.

Вы как губернатор, офицер и человек с боевым опытом сделали всё, чтобы у тульских бойцов в зоне СВО было всё необходимое для выполнения боевых задач. Военнослужащие регулярно получают дополнительное обмундирование, экипировку, высокотехнологичные средства защиты, приборы разведки и наблюдения, индивидуальные медицинские аптечки и групповые медицинские ранцы, а также автомобильную технику. Императорский Тульский оружейный завод также принимает активное участие в отправке помощи в зону СВО.

В области выстроена система поддержки семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев. Задействованы и власть, и предприятия, и предприниматели, и общественные организации — все неравнодушные люди. По количеству мер поддержки военнослужащих и их семей наш регион оказался лидером в стране. Тульская область устойчиво демонстрирует позитивную динамику по ряду отраслей, в том числе и оборонной. Интенсивное развитие региона стало возможным благодаря Вашему искреннему желанию заботиться о людях, эффективным управленческим решениям, способности видеть перспективу и умению выстраивать эффективную стратегию, а также высокому авторитету руководителя. Надеемся, что Вы и дальше будете с нами. Мы сделаем все, чтобы Тульская область и дальше развивалась и становилась комфортнее.



Евгений Дронов, Герой Труда РФ, управляющий

директор АО «АК „Туламашзавод“»

— На мой взгляд, прошедшие 8 лет губернаторской службы А. Г. Дюмина стали для нашего региона временем уверенного, системного развития. Причем развития основательного, заложившего мощный фундамент на перспективу.

Придя в регион, который всегда ковал оружие, Алексей Геннадьевич как военный человек прекрасно понимал, что начинать надо именно с оборонно-промышленного комплекса. Будет гособоронзаказ — будет развитие региона и возможности для других сфер экономики. А со временем стало ясно: будет вовремя и качественно выполнен гособоронзаказ — будет непобедимой армия нашей страны.

Его ответственный подход к любому вопросу очень положительно повлиял на историко-патриотический дух нашей области. Предпринятые им шаги по сохранению памяти о воинской славе наших земляков сделали город-герой Тулу оплотом российского патриотизма.

Строительство Суворовского училища, как и обустройство набережной, стало приметой времени. Это совершенно иной стандарт благоустройства — губернатор запустил процесс создания городской среды нового уровня.

О Туле заговорили на федеральном уровне, на главных новостных телеканалах регулярно появляются интересные сюжеты про Тульскую область.

Отрадно, что Тула теперь входит в число регионов-лидеров по ряду показателей социально-экономического развития, явно улучшился инвестиционный климат, наша оборонка на всех парах трудится над полученными заказами, а город благоустраивается и хорошеет. И я горжусь, что живу и тружусь в своем любимом городе на благо России в сотрудничестве с Алексеем Геннадьевичем Дюминым.





Алексей Драгунков, генеральный директор

ООО «Тульский хлебокомбинат»:

— За восемь лет на этом важном государ­ственном посту Алексей Геннадьевич Дюмин достиг колоссальных успехов и вывел Тульский регион на лидирующие позиции. Благодаря его энергии, профессионализму, впечатляющей работоспособности, умению находить нестандартные решения самых разных проблем Тульская область демонстрирует устойчивость в экономике, промышленности, социальной сфере и др. По многим направлениям наш регион занимает лидирующие позиции в стране.

Губернатор лично заинтересован в решении проблем местных производителей, и мы это очень ценим. Семь лет назад на Российском инвестиционном форуме ООО «Тульский хлебокомбинат» и Алексей Геннадьевич Дюмин подписали соглашение о реконструкции нашего предприятия. На всех этапах нас поддержало и правительство Тульской области. Мы модернизировали производство, скорость доставки хлеба от печи до покупателя увеличилась больше чем в два раза, хлеб теперь попадает в упаковку без участия человека, что позволяет соблюдать все санитарные требования. Мы благодарны нашему губернатору за помощь и поддержку.

Алексей Геннадьевич Дюмин и его команда работали и работают на благо жителей Тульской области. А мы, его единомышленники, убеждены, что у нашего региона большие перспективы и прекрасное светлое будущее.



Игорь Кабанов,

генеральный директор ГК «Браер»:

— За то время, что Алексей Геннадьевич Дюмин возглавляет регион, Тульская область превратилась в территорию развития и успеха. В экономику региона с 2016 года привлечено более 1,3 триллиона рублей инвестиций. Завершено более ста крупных инвестиционных проектов. Создано более 22 тысяч новых рабочих мест. За восемь лет экономика региона выросла в 1,3 раза.

По поручению Президента Алексей Дюмин возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению «Промышленность» и сумел сделать многое для поддержки отрасли в регионе и стране.

Совместно с Минпромторгом России комиссия реализовала механизм «Единой региональной субсидии», который предусматривает докапитализацию мер поддержки субъектов РФ из федерального бюджета. Благодаря этому механизму промышленным предприятиям Тульской области предоставлено более 200 миллионов рублей бюджетных средств на развитие производства и обновление оборудования.

С приходом Алексея Дюмина промышленность Тульской области характеризуется положительной динамикой. Индекс промышленного производства на протяжении 2016–2023 годов стабильно показывает прирост в среднем 6%.

От всей души желаю Алексею Геннадьевичу энергии, здоровья, вдохновения и сил для достижения всех намеченных целей и реализации планов, успехов во всех начинаниях на благо Тульской области и её жителей.

Татьяна Макарова, старший тренер сборной региона по велоспорту на треке, мастер спорта международного класса:

— В декабре 2022 года знаменитый тульский велотрек, старейший в стране, открылся после 2-летней реконструкции. Самое важное в этом событии — у тульских велосипедистов появилась своя база. Созданы комфортные условия для спортсменов, механиков, обслуживающих велосипеды. Есть тренажерный зал со специальными тренажерами для велосипедистов. На треке теперь возможно проводить соревнования любого, в том числе международного, уровня. Крыша позволяет проводить соревнования в любую погоду. Это сразу отразилось на результатах спортсменов. На чемпионате России по велоспорту на треке в 2023 году велогонщики из Тульской области завоевали 11 медалей (3 золота, по 4 — серебро и бронза). И самое главное — юниоры не уезжают из региона в столицу, остаются тренироваться, выступать за Тульскую область и учатся в училище олимпийского резерва в Новомосковске. Это большая заслуга нашего губернатора!

Артем Рожков, участковый терапевт Тульской областной клинической больницы № 2:

— Я приехал работать в Тульскую область из Брянска. Здесь созданы очень комфортные условия для медиков, зарплата гораздо выше, чем у меня на родине. И большой плюс — выделяют служебные квартиры врачам! Я получил служебное жилье в 2023 году. Для молодого специалиста это здорово. И показывает, что губернатору важно, где и как трудятся медики. По его инициативе в регионе разработана целая система поддержки врачей.

Раиса Клешина, директор Черепецкой модельной библиотеки (Суворовский район):

— Я приезжаю в Тулу нечасто, зато сразу вижу, как преображается город. За 8 лет Тула расцвела. Посмотрите, сколько туристов к нам приезжает. И это заслуга губернатора! У нас в поселке тоже много изменений. Вот, например, наша модельная библиотека. Это теперь не просто место, где можно взять книгу почитать. Это центр притяжения и общения. У нас есть мультимедийное интерактивное оборудование, зона для чтения и работы за компьютерами, игровая зона с системой виртуальной реальности и настольными играми. Мы проводим лекции, мастер-классы, встречи с писателями и художниками. Здесь жители могут пользоваться Национальной электронной библиотекой.

Ольга Абрамова, фельдшер ФАПа в дер. Каменке Узловского района:

— Я работаю фельдшером в нашей деревне 30 лет. Обслуживаю 3 населенных пункта, это около 600 человек, в том числе 120 детей. В 2020 году у нас установили новый ФАП — с горячей водой, канализацией, кабинетами и новым оборудованием. Условия очень комфортные и для моих пациентов, и для меня. К нам регулярно приезжают из районной больницы специалисты с флюорографом и маммографом. Есть возможность получить по каналу телемедицины консультации специалистов из областных больниц. Особенно важно это для кардиобольных. А еще в прошлом году мне выделили служебный автомобиль повышенной проходимости. Знаю, что это инициатива губернатора. Спасибо ему за это!

Анастасия Алимова, тренер по фигурному катанию Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва:

— В Туле благодаря губернатору появился Ледовый дворец. И это дало такой мощный импульс развитию фигурного катания! Раньше мы брали в секции всех подряд, а сейчас у нас отбор. Занимаются 60 детишек, ведем набор в секции для ребят 2018 года рождения. И уже есть первые успехи. Наши девочки и мальчики отлично показали себя на соревнованиях по ЦФО. А еще в Ледовом дворце играют три профессиональные хоккейные команды. Этого бы не было, если бы не построили Ледовый дворец.

Юлия Лопа, директор ЦО № 59 «Личность» им. Л. С. Выготского:

— В 2023 году наш центр образования принял своих первых учеников — 1 сентября губернатор Тульской области торжественно дал первый звонок. Наша школа, самая большая в области, построена в 2022 году. Это современное, красивое и комфортное здание. За последние несколько лет по инициативе Алексея Дюмина в регионе построено немало новых школ и детских садов. Мы — педагоги, родители, ученики — видим перемены в региональном образовании, чувствуем заботу и внимание.

Подробнее о том, что сделано Алексеем Дюминым и его командой в Тульской области, читайте здесь

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