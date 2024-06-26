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Начальник тульского Управления ФСИН России Иван Прокопенко может покинуть свой пост
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Начальник тульского Управления ФСИН России Иван Прокопенко может покинуть свой пост

По информации Myslo, Иван Павлович написал рапорт на отпуск, после завершения которого он возвращаться на службу не планирует.

Руководитель УФСИН России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Иван Прокопенко в ближайшее время может покинуть свой пост. 

По данным Myslo, Иван Павлович написал рапорт на отпуск, после окончания которого он планирует уйти в отставку. Отметим, что это решение совпало с завершением масштабной проверки, прошедшей в Управлении.

СПРАВКА MYSLO

Иван Павлович Прокопенко родился 28 сентября 1973 года. Образование высшее,  окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция».

В 1993 году по окончании срочной службы в Вооруженных Силах поступил на должность младшего инспектора отдела режима и охраны  Следственного изолятора № 1 ГУВД г. Москвы.

В течение 25 лет занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, пройдя путь от младшего инспектора до начальника ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. В декабре 2017 года был назначен заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН России – начальником 3 управления.

Указом Президента РФ от 7 сентября 2019 года № 425 назначен на должность начальника УФСИН России по Тульской области. В 2021 году Ивану Прокопенко было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

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