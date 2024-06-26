Начальник тульского Управления ФСИН России Иван Прокопенко может покинуть свой пост

Руководитель УФСИН России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Иван Прокопенко в ближайшее время может покинуть свой пост.
По данным Myslo, Иван Павлович написал рапорт на отпуск, после окончания которого он планирует уйти в отставку. Отметим, что это решение совпало с завершением масштабной проверки, прошедшей в Управлении.
Иван Павлович Прокопенко родился 28 сентября 1973 года. Образование высшее, окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция».
В 1993 году по окончании срочной службы в Вооруженных Силах поступил на должность младшего инспектора отдела режима и охраны Следственного изолятора № 1 ГУВД г. Москвы.
В течение 25 лет занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, пройдя путь от младшего инспектора до начальника ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. В декабре 2017 года был назначен заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН России – начальником 3 управления.
Указом Президента РФ от 7 сентября 2019 года № 425 назначен на должность начальника УФСИН России по Тульской области. В 2021 году Ивану Прокопенко было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.