Новый замгубернатора и министры: в правительстве Тульской области сообщили о кадровых перестановках

На должность заместителя губернатора Тульской области назначили Алексея Давлетшина. Напомним, ранее он занимал пост министра молодежной политики. Он будет курировать вопросы реализации государственной молодежной политики, внутренней политики, развития местного самоуправления, физической культуры и спорта, средств массовой информации.

Новым министром молодежной политики стала Анастасия Баринова, ранее занимавшая должность заместителя директора ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи».

На должность министра внутренней политики и развития местного самоуправления назначен Дмитрий Ярцев. Кандидатура Дмитрия Олеговича прошла все необходимые согласования.

Мы уже сообщали, что заместителями Ярцева, вероятно, будут Александр Леоненко, который перейдёт в областное правительство из городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и Илья Тихомиров, ранее тоже работавший в администрации Тулы. А вот Надежда Токовая, наоборот, вернётся «в город» — её могут назначить заместителем главы администрации по социальной политике.