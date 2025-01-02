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В Туле водители открыли «четвертую полосу движения» на пр. Ленина

В Туле водители открыли «четвертую полосу движения» на пр. Ленина

Видео с двумя нарушителями появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на пр. Ленина в Туле. На записи видно, как два авто стоят для поворота налево. Похоже, водители не сообразили, что находятся на встречной полосе.

«Такое впечатление что каждый третий водитель находится под действием изменяющих сознание веществ. Как туда попал водитель на каршеринге и водительница в красной машине — непонятно. Могу только предположить, что они нарушили ещё на предыдущем светофоре, и вместо поворота налево, поехали прямо по встрече до следующего светофора», — написал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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