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Бывший начальник тульского СК Александр Стариков назначен главным федеральным инспектором по Тульской области

Бывший начальник тульского СК Александр Стариков назначен главным федеральным инспектором по Тульской области

Ранее Стариков руководил Главным СУ СК РФ по Московской области.

Александр Стариков назначен на должность главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Информация о назначении появилась на сайте полпреда Президента в ЦФО.

Александр Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени университет им. В. И. Ленина в 1989 г.

1989 — 1992 — следователь, старший следователь.

1995 — 1997 — инспектор, старший инспектор отдела контроля за соблюдением законности в производстве по делам о нарушении таможенных правил, ведущий инспектор, начальник отдела таможенных расследований, г. Калининград.

1997 — 2007 — следователь, старший следователь транспортной прокуратуры, следователь по особо важным делам следственного отдела транспортной прокуратуры, заместитель транспортного прокурора, г. Калининград.

2007 — 2014 — заместитель руководителя следственного управления, первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Калининградской области.

2014 — 2017 — руководитель СУ СК РФ по Республике Алтай.

2017 — 2020 — руководитель СУ СК РФ по Тульской области.

2020 — 2024 — руководитель Главного СУ СК РФ по Московской области.

С 2024 — главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

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