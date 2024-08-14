Бывший начальник тульского СК Александр Стариков назначен главным федеральным инспектором по Тульской области

Александр Стариков назначен на должность главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Информация о назначении появилась на сайте полпреда Президента в ЦФО.

Александр Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени университет им. В. И. Ленина в 1989 г.

1989 — 1992 — следователь, старший следователь.

1995 — 1997 — инспектор, старший инспектор отдела контроля за соблюдением законности в производстве по делам о нарушении таможенных правил, ведущий инспектор, начальник отдела таможенных расследований, г. Калининград.

1997 — 2007 — следователь, старший следователь транспортной прокуратуры, следователь по особо важным делам следственного отдела транспортной прокуратуры, заместитель транспортного прокурора, г. Калининград.

2007 — 2014 — заместитель руководителя следственного управления, первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Калининградской области.

2014 — 2017 — руководитель СУ СК РФ по Республике Алтай.

2017 — 2020 — руководитель СУ СК РФ по Тульской области.

2020 — 2024 — руководитель Главного СУ СК РФ по Московской области.

С 2024 — главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.