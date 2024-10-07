  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Председателем Тульской облдумы избран участник СВО Андрей Дубровский - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Председателем Тульской облдумы избран участник СВО Андрей Дубровский

Председателем Тульской облдумы избран участник СВО Андрей Дубровский

До избрания председателя заседание вел старейший депутат – Сергей Галкин.

На первом заседании Тульской областной Думы 8-го созыва на пост председателя единогласно избран Андрей Дубровский.

2.jpg

Новый состав регионального парламента приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поздравил депутатов с избранием, отметив, что это и почетно, и ответственно.

— В состав областной Думы текущего созыва вошли депутаты, которые избраны уже не в первый раз. Это, безусловно, свидетельствует о том, что жители региона доверяют вам и высоко оценивают вашу работу в предшествующий период. При этом есть и новые лица, которым еще предстоит оправдать доверие граждан, — сказал глава региона.

4.jpg

Губернатор подчеркнул, что в области сформирована эффективная законодательная база в части мер социальной помощи и льгот для жителей регионов, вместе с тем для жителей остаются актуальными вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, транспортной доступностью, благоустройством территорий, развитием здравоохранения и улучшением экологической обстановки.

— Жители региона должны понимать, что они не останутся один на один со своими проблемами, а решение их вопросов — это наша с вами совместная задача. Призываю вас активнее включаться в эту работу, на постоянной основе проводить как личные встречи с избирателями, так и использовать для общения современные коммуникационные платформы. Важно, чтобы люди постоянно на системной основе получали от вас обратную связь. Власть должна быть доступной и максимально открытой, а доверие избирателей мы с вами просто обязаны оправдать. Уверен, что вы продолжите заложенные коллегами предыдущих созывов курс на сохранение достигнутого и дальнейшее наращивание потенциала Тульской области, а наши инициативы в региональном парламенте будут находить поддержку, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава области сообщил, что поставил задачу разработать стратегию социально-экономического развития Тульской области и предложил депутатскому корпусу подключиться к этой работе.

3.jpg

На пост председателя облдумы 8-го созыва была выдвинута кандидатура Андрея Дубровского, который по итогам голосования получил единогласную поддержку депутатов.

Андрей Дубровский родился 26 ноября 1982 года в Узловой. Высшее образование по специальности «юрист» получил в НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», по специальности «государственное и муниципальное управление» — в РАНХиГС, г. Москва. Работал в различных организациях, прошел путь от техника по труду до заместителя директора транспортной компании. В областной Думе 7-го созыва занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам собственности и земельным отношениям.

5.jpg

Активно занимается общественной деятельностью. Является учредителем АНО «Оружейная Столица», председателем Совета регионального отделения Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Практической Стрельбы России» Тульской области.

С первых дней специальной военной операции оказывал поддержку нашим бойцам, а затем лично присоединился к участникам СВО.

6.jpg

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Министерства обороны «Участнику специальной военной операции», медалью Министерства обороны «За укрепление боевого содружества», медалью «За самоотверженность и единство», благодарностью губернатора Тульской области А. Г. Дюмина за эффективную работу, высокий профессионализм и активное участие в решении приоритетных общественно-политических задач, благодарственным письмом Службы безопасности Президента РФ ФСО России.

7.jpg

Председатель областной Думы 8-го созыва Андрей Дубровский поблагодарил коллег за поддержку.

— Постараюсь оправдать ваше высокое доверие и, конечно, доверие жителей области. Находясь на передовой, мы с бойцами ежедневно чувствовали внимание земляков, — сказал Андрей Владимирович. — Для меня большая честь и гордость работать в составе депутатского корпуса. Вместе мы выполняем важную задачу — принимаем законы, которые являются базовыми для развития Тульского края.

Председатель облдумы отметил, что сформированная по инициативе главы области Дмитрия Миляева программа социально-экономического развития региона до 2030 года станет основой для дальнейшей работы депутатов в единой команде губернатора, правительства, органов местного самоуправления.

— Совсем скоро мы приступим к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2025 год. Принципиально важно обеспечить рост экономики, исполнение всех социальных обязательств, в том числе поддержку семей с детьми, граждан старшего поколения и, конечно, участников специальной военной операции и членов их семей, — сказал Андрей Дубровский.

8.jpg

Он подчеркнул, что Тульская область в числе регионов-лидеров по мерам поддержки наших бойцов и депутаты областной Думы с первых дней включились в эту работу.

— Как участник специальной военной операции я не понаслышке знаю о потребностях ребят и их родных. Необходимо уделить внимание и тем, кто вернулся из зоны боевых действий. Рассчитываю на вашу поддержку в решении этих задач, — обратился Андрей Владимирович к депутатам. — В минувшем году Тульская областная Дума отметила свое 30-летие. Нам с вами предстоит вписать в ее историю новые страницы. От нас зависит, какими они будут, чем запомнится Дума 8-го созыва. Начинаем работу!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:46
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаоблдумаАндрей Дубровскийпредседатель

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Михаил Борщев наделен полномочиями сенатора
Михаил Борщев наделен полномочиями сенатора
Фото с места страшной аварии на трассе М-2 на границе Тульской области
Фото с места страшной аварии на трассе М-2 на границе Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.