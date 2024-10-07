Председателем Тульской облдумы избран участник СВО Андрей Дубровский

На первом заседании Тульской областной Думы 8-го созыва на пост председателя единогласно избран Андрей Дубровский.

Новый состав регионального парламента приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поздравил депутатов с избранием, отметив, что это и почетно, и ответственно.

— В состав областной Думы текущего созыва вошли депутаты, которые избраны уже не в первый раз. Это, безусловно, свидетельствует о том, что жители региона доверяют вам и высоко оценивают вашу работу в предшествующий период. При этом есть и новые лица, которым еще предстоит оправдать доверие граждан, — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в области сформирована эффективная законодательная база в части мер социальной помощи и льгот для жителей регионов, вместе с тем для жителей остаются актуальными вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, транспортной доступностью, благоустройством территорий, развитием здравоохранения и улучшением экологической обстановки.

— Жители региона должны понимать, что они не останутся один на один со своими проблемами, а решение их вопросов — это наша с вами совместная задача. Призываю вас активнее включаться в эту работу, на постоянной основе проводить как личные встречи с избирателями, так и использовать для общения современные коммуникационные платформы. Важно, чтобы люди постоянно на системной основе получали от вас обратную связь. Власть должна быть доступной и максимально открытой, а доверие избирателей мы с вами просто обязаны оправдать. Уверен, что вы продолжите заложенные коллегами предыдущих созывов курс на сохранение достигнутого и дальнейшее наращивание потенциала Тульской области, а наши инициативы в региональном парламенте будут находить поддержку, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава области сообщил, что поставил задачу разработать стратегию социально-экономического развития Тульской области и предложил депутатскому корпусу подключиться к этой работе.

На пост председателя облдумы 8-го созыва была выдвинута кандидатура Андрея Дубровского, который по итогам голосования получил единогласную поддержку депутатов.

Андрей Дубровский родился 26 ноября 1982 года в Узловой. Высшее образование по специальности «юрист» получил в НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», по специальности «государственное и муниципальное управление» — в РАНХиГС, г. Москва. Работал в различных организациях, прошел путь от техника по труду до заместителя директора транспортной компании. В областной Думе 7-го созыва занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам собственности и земельным отношениям.

Активно занимается общественной деятельностью. Является учредителем АНО «Оружейная Столица», председателем Совета регионального отделения Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Практической Стрельбы России» Тульской области.

С первых дней специальной военной операции оказывал поддержку нашим бойцам, а затем лично присоединился к участникам СВО.

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Министерства обороны «Участнику специальной военной операции», медалью Министерства обороны «За укрепление боевого содружества», медалью «За самоотверженность и единство», благодарностью губернатора Тульской области А. Г. Дюмина за эффективную работу, высокий профессионализм и активное участие в решении приоритетных общественно-политических задач, благодарственным письмом Службы безопасности Президента РФ ФСО России.

Председатель областной Думы 8-го созыва Андрей Дубровский поблагодарил коллег за поддержку.

— Постараюсь оправдать ваше высокое доверие и, конечно, доверие жителей области. Находясь на передовой, мы с бойцами ежедневно чувствовали внимание земляков, — сказал Андрей Владимирович. — Для меня большая честь и гордость работать в составе депутатского корпуса. Вместе мы выполняем важную задачу — принимаем законы, которые являются базовыми для развития Тульского края.

Председатель облдумы отметил, что сформированная по инициативе главы области Дмитрия Миляева программа социально-экономического развития региона до 2030 года станет основой для дальнейшей работы депутатов в единой команде губернатора, правительства, органов местного самоуправления.

— Совсем скоро мы приступим к рассмотрению законопроекта о бюджете на 2025 год. Принципиально важно обеспечить рост экономики, исполнение всех социальных обязательств, в том числе поддержку семей с детьми, граждан старшего поколения и, конечно, участников специальной военной операции и членов их семей, — сказал Андрей Дубровский.

Он подчеркнул, что Тульская область в числе регионов-лидеров по мерам поддержки наших бойцов и депутаты областной Думы с первых дней включились в эту работу.

— Как участник специальной военной операции я не понаслышке знаю о потребностях ребят и их родных. Необходимо уделить внимание и тем, кто вернулся из зоны боевых действий. Рассчитываю на вашу поддержку в решении этих задач, — обратился Андрей Владимирович к депутатам. — В минувшем году Тульская областная Дума отметила свое 30-летие. Нам с вами предстоит вписать в ее историю новые страницы. От нас зависит, какими они будут, чем запомнится Дума 8-го созыва. Начинаем работу!