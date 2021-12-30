«Смените это немедленно!»: самые эпические провалы года

В этом обзоре мы выбрали лишь то, что обсуждали (читай — осуждали) жители Тулы, чтобы избежать вкусовщины.

кладбищенские вазоны на проспекте

Мощнейшее «украшение» проспекта Ленина, которое вызвало бурю негатива и обсуждений — гранитные вазоны, установленные вместо погибших деревьев.

Проспект Ленина избавился от летних «могильных» вазонов, но не совсем. На их останки водрузили новогодние звезды. «Красота» продолжилась .

Но после шквала критики их переделали. И стало даже хорошо!

пряник-мем от мчс

Появление маскота в МЧС не осталось незамеченным. И понеслось… О спорной ростовой кукле написали все федеральные СМИ и паблики, заметив в фигурке поразительное сходство с персонажем из соцсетей, известным как «ватник».

тернистый путь

Дорожка к детсаду в Веневе как нельзя лучше сочетается с фразой «Угадай страну по фото». Фото, которое выложили в соцсети (спасибо им большое) местные жители, вызвало множество насмешек и колкостей. Администрация заверила, что над дорожкой установят переправу.

Опрос Какой "креатив" самый возмутительный? Пряник МЧС Тротуар под трубой Самовар-качок Украшательства к Новому году Кладбищенские вазоны

Но странностям нет предела. Myslo запустил проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.