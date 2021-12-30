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«Смените это немедленно!»: самые эпические провалы года

«Смените это немедленно!»: самые эпические провалы года

Вспомним дизайнерские фейлы по-тульски.

В этом обзоре мы выбрали лишь то, что обсуждали (читай — осуждали) жители Тулы, чтобы избежать вкусовщины.

кладбищенские вазоны на проспекте

Мощнейшее «украшение» проспекта Ленина, которое вызвало бурю негатива и обсуждений — гранитные вазоны, установленные вместо погибших деревьев.

«Многие горожане сравнивают улицы города с кладбищем — установленные на проспекте Ленина «вазоны» с цветами довершают сходство с городом мертвых. В глаза бросается отсутствие эстетики и художественного вкуса», — справедливо написала тулячка Светлана Шувалова (ник на Myslo Светлана Тульская).
 
Эти вазоны активисты также использовали как памятник похороненным деревьям:
 
 
А потом их вовсе убрали. Но не до конца. Что породило следующий фейл.
 
новогодний беспредел

Проспект Ленина избавился от летних «могильных» вазонов, но не совсем. На их останки водрузили новогодние звезды. «Красота» продолжилась.

Украшения, подключенные к электрическим проводам, сильно расстроили горожан.

Но после шквала критики их переделали. И стало даже хорошо!

пряник-мем от мчс
 
«Кринжуха» или креатив? Про тульский Пряник МЧС написали Lenta, Двач и Рlayboy. Бомбу в интернете вызвало появление нового спасателя Тульской области — Пряника, ростовой куклы, которую тульское МЧС впервые показало в «День безопасности» в детском лагере. Пряник рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при пожаре. Кстати, детям Пряник понравился.
 
 

Появление маскота в МЧС не осталось незамеченным. И понеслось… О спорной ростовой кукле написали все федеральные СМИ и паблики, заметив в фигурке поразительное сходство с персонажем из соцсетей, известным как «ватник».

Пресс-релиз о Прянике с сайта МЧС быстро пропал, но мемоделов было не остановить. В telegram даже стикеры пряничные сделали! Там Пряник на пару с Аленкой-страшилой из Нововоронежа.
 
 
самовар-качок

Этот арт-объект простоял в торговых рядах Тульского кремля несколько лет, но лишь в сентябре этого года его заметили. Фото стало поводом для множества комментариев. Под напором критики самоварчик убрали.
 
тернистый путь

Дорожка к детсаду в Веневе как нельзя лучше сочетается с фразой «Угадай страну по фото». Фото, которое выложили в соцсети (спасибо им большое) местные жители, вызвало множество насмешек и колкостей. Администрация заверила, что над дорожкой установят переправу.

Опрос

Какой "креатив" самый возмутительный?

Но странностям нет предела. Myslo запустил проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.

 

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