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«Смените это немедленно!»: на проспекте Ленина в Туле переделывают странные новогодние украшения

«Смените это немедленно!»: на проспекте Ленина в Туле переделывают странные новогодние украшения

Бригада рабочих снимает золоченые ящики с гранитных плит.

В центре Тулы переделывают спорные новогодние композиции, вызвавшие негатив и непонимание среди туляков. «Елочные игрушки», построенные на месте не менее спорных гранитных вазонов, снимают с постаментов. А сами постаменты увозят. Как нам пояснили рабочие — на склад.

Некоторые украшения, между тем, остаются подключенными к линии электропередачи. Скорее всего, они останутся, только уже без гранитных плит.

Как по вашему, стало лучше? Отметьтесь в голосовалке, напишите в комментариях, ваше мнение важно!

 

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запускает проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:54 +9
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