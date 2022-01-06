В Тульской области пропали две школьницы: одну из них ищут уже больше месяца

Волонтёры продолжают поиски 16-летней Валерии Шишкиной, о судьбе которой ничего не известно с 29 ноября. Она может находиться в любом регионе страны. Была информация, что девушку видели в Ростове-на-Дону, однако эти сведения не подтвердились.

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, европейского типа, лоб высокий, нос прямой, волосы прямые черные, глаза карие.

Одежда: серая шапка, черный шарф, темно-синяя длинная куртка, толстовка белого цвета с капюшоном, штаны черные, сапоги желтые.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 47-43-01, 8(905)627-36-92 или 02.

Поиски ещё одной школьницы – 14-летней Елизаветы Хатиной из Кимовска, благополучно завершены. Девочка, которая пропала 29 декабря, была найдена 4 января живой и здоровой.