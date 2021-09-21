«Нормальный такой стёб»: что думают читатели Myslo о самоваре-качке в Тульском кремле

Новость про тульский самовар с мускулами стала одной из самых обсуждаемых на нашем портале за предыдущие сутки. Напомним, ранее в соцсетях туляки высмеяли необычный арт-объект, расположенный у торговых рядов кремля.

Горожан смутил самовар, выполненный в образе бодибилдера.

Собрали самые интересные мнения пользователей Myslo по этой теме.

- Пошлятина. И рисовка и идея. Бодибилдинг вроде не символ Тулы? — пишет Charmante.

- Это не тот же автор, что праворукого Левшу изваял? — вопрошает AucT.

- Кран спрятать в трусы. Делов то, — шутит Светлана Тульская.