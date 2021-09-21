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«Нормальный такой стёб»: что думают читатели Myslo о самоваре-качке в Тульском кремле

«Нормальный такой стёб»: что думают читатели Myslo о самоваре-качке в Тульском кремле

Собрали самые интересные мнения наших пользователей.

Новость про тульский самовар с мускулами стала одной из самых обсуждаемых на нашем портале за предыдущие сутки. Напомним, ранее в соцсетях туляки высмеяли необычный арт-объект, расположенный у торговых рядов кремля.

Горожан смутил самовар, выполненный в образе бодибилдера.

Собрали самые интересные мнения пользователей Myslo по этой теме.

- Пошлятина. И рисовка и идея. Бодибилдинг вроде не символ Тулы? — пишет Charmante.

- Это не тот же автор, что праворукого Левшу изваял? — вопрошает AucT.

- Кран спрятать в трусы. Делов то, — шутит Светлана Тульская.

- Если бы крантик из красных труселей торчал, тогда был бы стыд)) — говорит веточка.
- Надпись поменять. «Тула с приветом». Остальное оставить, как есть, — высказался Бармалей.
- Позорище. И точка. И дело не в том, что у всех на уме пошлятина, а в том, что это именно так и выглядит, — считает Lyira.
- Нормальный такой стеб. Надо уметь посмеяться над собой, — уверен Kaktylskii.
- Был бы бронзовый — ему бы краник тёрли на удачу, — смеется Den.
- Лучше бы они из «тульского Пряника» бодибилдера сделали, а то он дохляк какой-то, — написала zmeika.
- Да его, самовар этот, не вчера поставили, вроде. Чего сейчас только озаботились? Кстати, когда-то и Эйфелева башня считалась позорищем и ужасной бесвкусицей, а теперь символ Парижа и всей Франции. Кто знает, что будет с самоваром, — философски отметила liska1979.
- Главное, что он не растает. А то и снеговик наш бы мог попасть в список чудес света — но погода подвела, — вспомнил главный фейл года muflon.
- Тульский стыд — это пряник МЧС. А это прикольный самобилдер. Голову похоже с черепашки-ниндзя рисовали, — отметил san.
- Веселый самовар. Все гармонично. Ничего пошлого не видно. Ну представьте самовар без крана, — написал Oleg220.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:15 +1
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