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Угадай страну по фото: в Веневе дорогу к новому детсаду проложили... под трубами
Фото: Марина Притула.

Угадай страну по фото: в Веневе дорогу к новому детсаду проложили... под трубами

Местные жители возмущены: «Фотографию такого «благоустройства» только в журнал посылать, в рубрику «Нарочно не придумаешь».

Жители Венева опубликовали в соцсетях фото странного благоустройства. Тротуар, который ведет к новому детсаду, проложен… под трубами. Чтобы пройти к зданию, приходится пролезать под конструкцией либо делать крюк, а это не всех устраивает.

– Построили новый садик, но почему-то решили, что мамы с детками должны ходить в сад дальней дорогой, а еще лучше — приезжать на машине. Но многие спешат на работу. Все ждали, что часть труб уберут в землю и сделают дорогу. Дорогу сделали, но, видимо, будут устанавливать металлический переход. Всё для людей! Город Венев — это загадка, — написала в местном паблике Марина Притула.

Ее поддержали местные жители:
 
– Это что? Зачем тогда дорожку сделали? — возмущается Марина Сидорова. – Как раньше лазили под трубами, так и сейчас тоже, ведь не все родители живут на другой стороне. Фотографию такого «благоустройства» только в журнал посылать, в рубрику «Нарочно не придумаешь». А пока ждем мост или подземный переход. 
 
В комментариях к посту отчиталась администрация МО Веневский район:
 
– Обустройство пешеходной дорожки к детскому саду с тыльной стороны здания реализуется в два этапа. Первый этап — строительство тротуара – выполнен. Второй этап — установка перехода (лестница) – будет выполнен до 1 ноября 2021 года. Подход к детскому саду обеспечен с центрального входа.
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