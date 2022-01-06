Тульские десантники отправились в Казахстан

Кадр из видео Минобороны РФ

В республике четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные значительным повышением цен на газ для автомобилистов.

По данным Myslo, военнослужащие 106-й тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии вылетели в Казахстан для оказания помощи местным силовикам в рамках договоренностей, достигнутых между руководством республики и странами-членами ОДКБ.

Российские военные направлены в Казахстан на ограниченный срок, они возьмут под охрану стратегические объекты и будут оказывать содействие силам правопорядка совместно с военнослужащими из Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

Практически на всей территории Казахстана уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, вызванные двукратным повышением цен на газ для автомобилистов. Протестующие вступают в столкновения с силовиками, в городах действуют мародёры, есть убитые и раненые.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам государств, входящих в ОДКБ с просьбой ввести в Казахстан миротворческий контингент для стабилизации и нормализации обстановки в стране. Уточняется, что непосредственно в пресечении беспорядков миротворцы принимать участия не будут, их задача — не допустить захвата и разрушения стратегических объектов военного и гражданского назначения.