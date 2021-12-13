новости
новости
Регистрация
«Смените это немедленно!»: туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта

«Смените это немедленно!»: туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта

Проспект Ленина избавился от летних «могильных» вазонов, но не совсем. На их останки водрузили новогодние звезды. «Красота» продолжается.

Буквально вчера-сегодня на проспекте Ленина в Туле появились очень странные композиции.

В тех местах, где раньше стояли непонятные гранитные вазоны, прозванные в народе «могильными», теперь нарисовались позолоченные будто бы ящички. А на них — гипертрофированная елочная игрушка. Смотрите, какое:

Просто неказистой конструкцию не назовешь, всё гораздо хуже.

«Красота» и крепление имеет необычное — белый провод, ведущий до линии электропередачи.

Согласитесь, это крайне необычно. Кто скреативил такие украшения на главной городской улице, пока неизвестно. Но, по мнению наших читателей, которые обратили на них внимание, да и редакции тоже, автору лучше бы и не называться.

 

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запускает новый проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.

Галерея
Туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта, Фото: 1
Туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта, Фото: 2
Туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта, Фото: 3
Туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта, Фото: 4
Туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта, Фото: 5
показать все фотографии
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:52 +21
Другие статьи по темам
Событие
дизайнукрашательствоНовый годсмените это немедленно
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске осудили бывшего сотрудника ФСИН
В Новомосковске осудили бывшего сотрудника ФСИН
В центре Тулы открылся детский сад
В центре Тулы открылся детский сад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.