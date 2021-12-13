«Смените это немедленно!»: туляки расстроены новогодним «украшением» проспекта

Проспект Ленина избавился от летних «могильных» вазонов, но не совсем. На их останки водрузили новогодние звезды. «Красота» продолжается.

Буквально вчера-сегодня на проспекте Ленина в Туле появились очень странные композиции.

В тех местах, где раньше стояли непонятные гранитные вазоны, прозванные в народе «могильными», теперь нарисовались позолоченные будто бы ящички. А на них — гипертрофированная елочная игрушка. Смотрите, какое:

Просто неказистой конструкцию не назовешь, всё гораздо хуже.

«Красота» и крепление имеет необычное — белый провод, ведущий до линии электропередачи.

Согласитесь, это крайне необычно. Кто скреативил такие украшения на главной городской улице, пока неизвестно. Но, по мнению наших читателей, которые обратили на них внимание, да и редакции тоже, автору лучше бы и не называться.

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запускает новый проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город.

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