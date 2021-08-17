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«Кринжуха» или креатив? Про тульский Пряник МЧС пишут Lenta, Двач и Рlayboy

«Кринжуха» или креатив? Про тульский Пряник МЧС пишут Lenta, Двач и Рlayboy

Мощные паблики в соцсетях, комик Соболев и почти все федеральные СМИ. Все пишут о спорной ростовой кукле.

Пару дней назад мы написали про появление нового спасателя Тульской области — Пряника, ростовой куклы, которую спасатели впервые показали  в «День безопасности» в детском лагере. Пряник рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при пожаре. Кстати, детям Пряник понравился.

Появление маскота в МЧС не осталось незамеченным. О Прянике пишут практически все федеральные СМИ и паблики, заметив в фигурке поразительное сходство с персонажем из соцсетей, известным как «ватник».

Более того, о талисмане спасателей написал в своем Инстаграме российский комик Илья Соболев, а сайт Рlayboy посвятил Прянику целую новость.

Life назвал это «сюром», Двач забеспокоился о детской психике. А полумиллионный паблик «Страдающее средневековье» написал, что это похоже на средневековую миниатюру. Более 500 лайков, тысяча репостов. Успех:

Пресс-релиз о Прянике с сайта МЧС уже пропал, но разве это может остановить мемоделов?

Наверняка задумка использования ростовой куклы в виде пряника на детских мероприятиях никак не предполагала столь бурного эффекта. Но ничего не поделаешь, слава о нем шагает теперь даже не по профильным пабликам типа «Страдающего средневековья». До «рыбов» ему, конечно, еще далеко, но, возможно, всё еще впереди.

Помните тульскую «медсестру в купальнике» Надежду Жукову? Девушка не побоялась открыть лицо и принять шквал интернет-славы. Первый негатив и желание спрятаться быстро прошли, и жизнь ее круто изменилась. Может, и тульскому МЧС не стоит прятать Пряника?

 

Друзья, а что об этом маскоте думаете вы? Высказывайте мнения в комментариях.

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17 августа, в 19:57 +6
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